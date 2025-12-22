快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

00990A 掛牌第二天起暫停初級市場申購 追加募集已送出

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

主動元大AI新經濟（00990A）22日掛牌上市，然因已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，將於23日起暫停受理初級市場申購，提醒投資人，在次級市場進出時需留意合理折溢價。

元大投信22日公告，因主動元大AI新經濟已發行在外受益權單位總數已接近可募集額度上限，自23日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理買回，使本基金可募集額度上限內剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場申購。投資人因故無法進行初級市場申購者，仍可透過證券交易市場，也就是次級市場交易，委託證券經紀商於次級市場買進受益憑證。

此外，主動元大AI新經濟每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，淨資產價值及次級市場的市場價格可能受有價證券標的價格影響，而可能產生折、溢價風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得有價證券標的資訊及評價，投資人於次級市場買賣前，應審慎評估價格之合理性，並詳閱公開說明書。

今日為主動元大AI新經濟掛牌上市第一天，市價上漲2.66%或0.26元，收上10.04元，成交量達159,769張。淨值攀升至9.97元，規模到199.28億元。於12月2日報請成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，不配息，風險報酬等級為RR4，ETF經理人是吳昭豪，經理費為0.9%、保管費為0.15%。

主動元大AI新經濟初次發行募集設有200億元額度上限，11月24日至11月28日約累積募集199.85億元，改寫國內主動式ETF募集新紀錄，顯示投資人對AI投資意願強勁，高度期待未來報酬潛力，元大投信也在12月16日已經送出追加募集申請，新額度仍有待主管機關核准。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市場 元大投信

延伸閱讀

最牛一輪／健策帶勁 元大53有戲

第九屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」啟航 攜八團體打造愛心公益平台

元大壽推美元保單

最牛一輪／亞翔放閃 元大54按讚

相關新聞

台灣首檔科技七巨頭ETF 009815來了 元月5日開募

掌握AI高速成長的投資利器即將出世！大華銀投信12月22日宣布即將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀...

美光利多引爆記憶體超級循環 統一00988A股價飆漲近4%居冠

台股22日主動式 ETF 展現強勁吸金力道，漲幅前五名清一色由海外型產品包辦。其中，統一全球創新主動式 ETF（0098...

00940配息出爐！連兩個月配這數字

元大台灣價值高息（00940）22日公告2026年1月的配息資訊，每受益權單位擬配發0.045元，金額連續兩個月一致，以...

009815銅板價上車科技七巨頭！法人信心十足：有基本面支撐明年仍多頭

掌握AI高速成長的投資利器即將出世！大華銀投信22日宣布即將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金 (009815，簡稱大華美國MAG7+)」，以7成的權重鎖定科技七巨頭(Magnificent 7)，再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合，並將於2026年1月5日至9日盛大募集！

0050投資人數突破200萬人 定期定額每人每月平均扣近萬元

國內規模最大ETF元大台灣50（0050）再創新猷，據集保結算所資料至12月19日，投資人數突破204萬人，為首檔達成2...

0056持平配0.866為較現實的期待！存股哥：金融股權重來到20.74％

0056即將公告明年第一季配息，目前收益平準金4.74、資本平準金6.63，個人認為持平配0.866的機率應該較大，主要是目前股價都維持在跟前兩季差不多的價位，年化殖利率預估在9.5%左右，要再配更高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。