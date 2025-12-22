00990A 掛牌第二天起暫停初級市場申購 追加募集已送出

主動元大AI新經濟（00990A）22日掛牌上市，然因已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，將於23日起暫停受理初級市場申購，提醒投資人，在次級市場進出時需留意合理折溢價。

元大投信22日公告，因主動元大AI新經濟已發行在外受益權單位總數已接近可募集額度上限，自23日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理買回，使本基金可募集額度上限內剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場申購。投資人因故無法進行初級市場申購者，仍可透過證券交易市場，也就是次級市場交易，委託證券經紀商於次級市場買進受益憑證。

此外，主動元大AI新經濟每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，淨資產價值及次級市場的市場價格可能受有價證券標的價格影響，而可能產生折、溢價風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得有價證券標的資訊及評價，投資人於次級市場買賣前，應審慎評估價格之合理性，並詳閱公開說明書。

今日為主動元大AI新經濟掛牌上市第一天，市價上漲2.66%或0.26元，收上10.04元，成交量達159,769張。淨值攀升至9.97元，規模到199.28億元。於12月2日報請成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，不配息，風險報酬等級為RR4，ETF經理人是吳昭豪，經理費為0.9%、保管費為0.15%。

主動元大AI新經濟初次發行募集設有200億元額度上限，11月24日至11月28日約累積募集199.85億元，改寫國內主動式ETF募集新紀錄，顯示投資人對AI投資意願強勁，高度期待未來報酬潛力，元大投信也在12月16日已經送出追加募集申請，新額度仍有待主管機關核准。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。