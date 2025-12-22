00940配息出爐！連兩個月配這數字

掌握AI高速成長的投資利器即將出世！大華銀投信22日宣布即將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金 (009815，簡稱大華美國MAG7+)」，以7成的權重鎖定科技七巨頭(Magnificent 7)，再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合，並將於2026年1月5日至9日盛大募集！

