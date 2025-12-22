00940配息出爐！連兩個月配這數字

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
元大台灣價值高息（00940）22日公告2026年1月的配息資訊，每受益權單位擬配發0.045元，金額連續兩個月一致，以今日收盤價9.27元換算，單月配息率為0.48%，將在2026年1月8日除息，2026年2月2日領息。

回顧元大台灣價值高息配息表現，過去12個月的累計配息率為4.83%，且配息組成大多數來自於股利所得。

元大台灣價值高息追蹤特選臺灣價值高息指數，每年2次進行成分股定期審核，今年第二次調整後，科技股大概持平，金融股檔數增加，維持產業多元分散特性，產業分散程度相較同類型產品更高。其中，新納入的科技股多數為AI相關，符合台灣產業成長趨勢，企業獲利成長可望為元大台灣價值高息創造績效成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 元大

