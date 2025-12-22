台灣首檔科技七巨頭ETF 009815來了 元月5日開募

掌握AI高速成長的投資利器即將出世！大華銀投信12月22日宣布即將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金 (009815，簡稱大華美國MAG7+)」，以七成的權重鎖定科技七巨頭(Magnificent 7)，再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合，並將於2026年1月5日至9日募集。

大華銀投信執行副總張耿豪指出，大華銀投信為台灣首家推出ETF的外商投信，陸續發行台股高股息ETF(00918)與優息債券ETF(00959B、00983B、00984B)等多檔產品，並躋身台股類型ETF規模第六大投信。為提供投資人更齊全的資產布局方案，大華銀投信進一步拓展產品線，推出以科技七巨頭作為主軸的大華美國MAG7+（009815）。鎖定正蓬勃發展的AI產業鏈，協助投資人掌握科技成長趨勢。張耿豪表示：「009815具備透明、簡單、成本低廉三大優勢，我們希望讓投資人能以最有效率方式，參與全球最具競爭力科技企業的投資機會」。

大華美國MAG7+追蹤彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數，該指數是彭博與櫃買中心聯名的第一檔股票指數。彭博指數亞太產品主管莊戟表示：「很高興能與大華銀投信及櫃買中心攜手，推出全台首檔追蹤彭博市值型股票指數的 ETF，是彭博指數在台灣市場發展的重要里程碑。該指數採用獨特的『核心+衛星』比例，除重倉鎖定科技七巨頭，更突破單一交易所限制，將台積電（2330）ADR等全球領軍企業納入版圖。我們期盼這套兼顧成長性與風險控管的指數解決方案，能協助台灣投資人更精準地掌握全球科技龍頭的投資契機。」

展望2026年，大華銀投信投資長楊斯淵表示，美國聯準會可望延續降息循環，預期聯邦基金利率將降至3%­至3.25%。隨關稅及政策不確定性等風險事件衝擊淡去，加上預防性降息策略減緩經濟走低壓力，看好經濟維持溫和成長，並持續看多股市。其中，以經濟成長前景較佳，且企業獲利持續成長的美股、亞股及台股的投資機會最為看好。

近期市場憂心AI有泡沫化疑慮，楊斯淵回應，當前AI技術正在改寫全球生產力結構，帶動新的技術與獲利成長，不同於90年代科技泡沫，這波科技多頭具備更扎實的基本面支撐，建議投資人應該要把握投資推動AI發展的關鍵核心企業，才能避免在本波AI引領的科技多頭中落隊。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠進一步表示，美股中的科技七巨頭正以壟斷級的資源投入AI競賽中，而這個競賽門檻並非一般企業能夠承擔。他舉例，AI基礎建設動輒需要千億美元以上的資本支出，因此，能夠站在生態鏈最核心發展位置的，只有科技巨頭。實際上，根據彭博統計至6月30日，科技七巨頭過去10年(2015/6/30至2025/6/30)的整體獲利成長高達10倍，淨利加總占標普500整體淨利總和的四分之一，獲利及技術能力皆遠勝其他企業。

迎接加速中的AI 時代，大華美國MAG7+投資組合約有七成的權重布局於科技七巨頭，確保投組能高效跟隨科技發展。再從掛牌在美國紐約交易所與那斯達克交易所的普通股，以及ADR等，選入其他23檔掌握AI關鍵技術的頂尖科技企業，透過市值排序，形成「100% 受惠 AI」的投資組合。大華美國MAG7+預計每股發行價格僅為10元，結合透明、簡單、成本低廉三大優勢 ，是投資人參與全球AI創新趨勢的最佳工具。 大華美國MAG7+ ETF小檔案。(資料來源：大華銀投信)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。