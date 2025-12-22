台股重返28K 009803、00728完成填息
科技龍頭股回神，台股22日跳空開高，盤中一度大漲472點，終場仍上漲453點，收上28,149點，帶動保德信市值動能50（009803）、第一金工業30（00728）也完成填息。
保德信市值動能50此次配出0.22元，換算配息率1.74%，花費4個交易日完成填息；累計今年以來保德信市值動能50配出0.41元，換算配息率3.35%。
至於第一金工業30配出0.367元，換算配息率1.02%，花費3個交易日完成填息。累計今年以來第一金工業30四次配出2.233元，累計配息率6.94%。
聯準會降息全球市場資金寬鬆，台灣科技產業受惠AI需求，推升全年度台灣整體經濟成長率逾7%，位居成熟國家、新興國家領先群，第一金工業30經理人曾萬勝指出，台股經歷短暫沈澱期，受惠科技股需求持續強勁，今、明年獲利維持雙位數成長，半導體領軍帶領台股重返28,000點之上，台股後市仍可望呈現震盪走揚，觀察指標包括，全球金融波動加大、政治干擾變數，此外，也要掌握AI新品推出與科技企業獲利與營收的後續動能，曾萬勝看好台股中長線續揚潛力，建議投資人短線追高謹慎，宜掌握台股波段回檔時的加碼機會，同時搭配長線定期定額投資策略。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
