美光利多引爆記憶體超級循環 統一00988A股價飆漲近4%居冠

台股22日主動式 ETF 展現強勁吸金力道，漲幅前五名清一色由海外型產品包辦。其中，統一全球創新主動式 ETF（00988A）表現最為亮眼，受惠於其第三大持股、記憶體大廠美光科技（Micron）傳出的多重利多，推升 00988A 單日股價強勢飆漲 3.81%，以領頭羊之姿勇奪當日主動式 ETF 漲幅冠軍。

從22日主動式ETF漲幅排名來看，主動統一全球創新勁揚3.8%，主動摩根美國科技（00989A）、主動元大AI新經濟（00990A）、主動台新龍頭成長（00986A）等3檔都上漲超過2%，主動中信ARK創新（00983A）則上漲1.99%。

分析師表示，美光股價近期表現強悍，主因是生成式 AI 對高頻寬記憶體（HBM）的爆炸性需求，正帶動全球記憶體產業進入評價修復的「超級循環」。美光近期公布的財報與展望驚艷市場，不僅營收與獲利優於預期，在供不應求下，記憶體已從過去的周期性組件轉變為 AI 算力的戰略物資，報價的持續飆漲正支撐產業進行估值重塑，美光訂單能見度更直達 2026 年，且美光預估2028年HBM市場規模將提前達到千億美元，顯示這波超級循環才剛開啟，成為推升股價創高的核心動力。

分析師指出，00988A 的投資組合精準掌握了這波記憶體紅利，持股名單除了美光，也納入SANDISK。且以創新為名，00988A不僅涵蓋AI運算核心的GOOGLE、博通、輝達（NVIDIA）等重量級龍頭，更超前部署 AI 發展不可或缺的電力能源與戰略性的稀土股。

分析師強調，儘管 00988A 掛牌初期正好遇上國際股市的回檔修正期，股價一度承壓，但隨著市場情緒回穩，歷經修正過後的 AI 起飛股正重新凝聚上攻動能。00988A精準捕捉從硬體算力到電力能源的增長紅利，長線表現看俏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。