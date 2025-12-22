快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

生前僅剩老機車和戶頭幾十元 張文金流仍藏疑點

聽新聞
0:00 / 0:00

美光利多引爆記憶體超級循環 統一00988A股價飆漲近4%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為ETF示意圖。(路透)
圖為ETF示意圖。(路透)

台股22日主動式 ETF 展現強勁吸金力道，漲幅前五名清一色由海外型產品包辦。其中，統一全球創新主動式 ETF（00988A）表現最為亮眼，受惠於其第三大持股、記憶體大廠美光科技（Micron）傳出的多重利多，推升 00988A 單日股價強勢飆漲 3.81%，以領頭羊之姿勇奪當日主動式 ETF 漲幅冠軍。

從22日主動式ETF漲幅排名來看，主動統一全球創新勁揚3.8%，主動摩根美國科技（00989A）、主動元大AI新經濟（00990A）、主動台新龍頭成長（00986A）等3檔都上漲超過2%，主動中信ARK創新（00983A）則上漲1.99%。

分析師表示，美光股價近期表現強悍，主因是生成式 AI 對高頻寬記憶體（HBM）的爆炸性需求，正帶動全球記憶體產業進入評價修復的「超級循環」。美光近期公布的財報與展望驚艷市場，不僅營收與獲利優於預期，在供不應求下，記憶體已從過去的周期性組件轉變為 AI 算力的戰略物資，報價的持續飆漲正支撐產業進行估值重塑，美光訂單能見度更直達 2026 年，且美光預估2028年HBM市場規模將提前達到千億美元，顯示這波超級循環才剛開啟，成為推升股價創高的核心動力。

分析師指出，00988A 的投資組合精準掌握了這波記憶體紅利，持股名單除了美光，也納入SANDISK。且以創新為名，00988A不僅涵蓋AI運算核心的GOOGLE、博通、輝達（NVIDIA）等重量級龍頭，更超前部署 AI 發展不可或缺的電力能源與戰略性的稀土股。

分析師強調，儘管 00988A 掛牌初期正好遇上國際股市的回檔修正期，股價一度承壓，但隨著市場情緒回穩，歷經修正過後的 AI 起飛股正重新凝聚上攻動能。00988A精準捕捉從硬體算力到電力能源的增長紅利，長線表現看俏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美光 AI 記憶體

延伸閱讀

AI模擬火災煙霧 龍潭友達「企業防災教室」啟用

傳美光、晟碟「雙龍搶珠」爭產能 力積電漲停鎖死逾6萬張排隊搶著買

記憶體缺貨題材續燒 力積電早盤鎖漲停40.45元

台股開高勁揚逾400點重返2萬8千點 台積電上漲35元開1,465元

相關新聞

台灣首檔科技七巨頭ETF 009815來了 元月5日開募

掌握AI高速成長的投資利器即將出世！大華銀投信12月22日宣布即將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀...

0050投資人數突破200萬人 定期定額每人每月平均扣近萬元

國內規模最大ETF元大台灣50（0050）再創新猷，據集保結算所資料至12月19日，投資人數突破204萬人，為首檔達成2...

美光利多引爆記憶體超級循環 統一00988A股價飆漲近4%居冠

台股22日主動式 ETF 展現強勁吸金力道，漲幅前五名清一色由海外型產品包辦。其中，統一全球創新主動式 ETF（0098...

00940配息出爐！連兩個月配這數字

元大台灣價值高息（00940）22日公告2026年1月的配息資訊，每受益權單位擬配發0.045元，金額連續兩個月一致，以...

009815銅板價上車科技七巨頭！法人信心十足：有基本面支撐明年仍多頭

掌握AI高速成長的投資利器即將出世！大華銀投信22日宣布即將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金 (009815，簡稱大華美國MAG7+)」，以7成的權重鎖定科技七巨頭(Magnificent 7)，再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合，並將於2026年1月5日至9日盛大募集！

0056持平配0.866為較現實的期待！存股哥：金融股權重來到20.74％

0056即將公告明年第一季配息，目前收益平準金4.74、資本平準金6.63，個人認為持平配0.866的機率應該較大，主要是目前股價都維持在跟前兩季差不多的價位，年化殖利率預估在9.5%左右，要再配更高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。