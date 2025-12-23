砸百萬買股小虧2％！網勸ETF核心留0050、個股聚焦台積電

Dcard一名網友發文請益「股票健檢」，表示2月開始投資，先跟上記憶體熱潮小賺，近期想把資金約三分之一轉進ETF，但不確定除0050外還有什麼選擇，也提到身邊幾乎沒朋友投資，想找同好交流。貼文引來留言區一邊給標的建議，一邊針對其持股虧損與操作習慣展開討論。

根據該網友附圖顯示，他目前股票總成本約111萬8185元，整體股票報酬-2.02%、損益-2萬2590元；持股包含元大台灣50持有858股、均價62.50元，損益-127元；第一銅1000股均價43.20元，損益-241元；台達電50股均價911.00元，獲利460元；國巨100股均價222.00元，損益-1701元；台積電105股均價1430.00元，損益-3088元，整體呈現小幅回吐。

原PO在文中說明，前期靠記憶體題材運氣好有賺到，但現階段想降低波動、用ETF當核心配置，因此詢問除了0050之外的ETF選項，同時也透露自己一個人研究很無聊，希望能認識同樣在投資的朋友。

多數留言傾向建議「核心留0050就好」，若仍想保留個股則可聚焦台積電；也有人直接點名006208作為替代選項，或加碼0052。另有網友分享海外ETF，如VWRA、VT，並提醒VT配息需再投入；也有人提出VT、QQQM、SMH等組合，強調越偏科技風險越高，要先理解再配置。

不同意見與延伸討論則集中在原PO持股「一片綠」與交易心態，有人酸「好綠」或提醒「是不是抱不住又愛追高」，質疑既然擇時又選股，上來問ETF意義不大；也有激進派鼓吹繼續押記憶體、喊「華邦150不要不信」並主張砍掉其他持股集中火力。另有自稱券商營業員者推介帶A的主動式ETF如00981A、00990A、00982A，並主打績效與手續費折扣，引發部分網友對行銷式回覆的疑慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。