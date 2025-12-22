0050投資人數突破200萬人 定期定額每人每月平均扣近萬元

國內規模最大ETF元大台灣50（0050）再創新猷，據集保結算所資料至12月19日，投資人數突破204萬人，為首檔達成200萬人里程碑的ETF。

據證交所、集保結算所及投信投顧公會資料，0050今年以來投資人數大增近130萬、規模成長逾5,000億、定期定額戶數成長逾37萬、單月定期定額金額突破60億元，每人每月平均扣款金額接近萬元，均顯示0050為存股首選基石。

元大投信表示，市值型ETF吸引市場目光，主要是長期成長潛力更為投資人所重視，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，面對AI成長趨勢，台股代表產業包括晶圓代工、伺服器組裝、電源供應等，EPS在2026年預估維持高速成長，可望吸引資金流入推升市值，0050持續具有表現機會。

從長期投資角度，選擇0050不用再花時間選股，市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化會直接反映於0050股價表現，高效率參與台股行情。基於台股權值股表現持續突出，據彭博資訊統計至12月19日，臺灣50指數近十年含息報酬率超越加權股價指數逾100個百分點，具有優勢。

在規模提升、經理費率隨之下降的正向循環下，0050以12月19日9,702億規模計算，經理費率已降至約0.095% ，規模逾1兆元部分將再調整至0.05%，有利長期持有。

元大投信提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。 0050今年以來成長表現。資料來源：證交所、集保結算所、投信投顧公會，2025/12/19（定期定額數據統計至2025年11月底）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。