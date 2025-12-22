0056持平配0.866為較現實的期待！存股哥：金融股權重來到20.74％

0056即將公告明年第一季配息，目前收益平準金4.74、資本平準金6.63，個人認為持平配0.866的機率應該較大，主要是目前股價都維持在跟前兩季差不多的價位，年化殖利率預估在9.5%左右，要再配更高有些不切實際。

近期金融股表現較強勢，0056也持有一定比例的金融股，雖然權重沒有像00919、00878那麼多，但比例也達到20.74%，除了玉山金是新納入的成分股之外，其餘金融股的季增減權重全部都是調升狀態。

0056的選股邏輯是預估未來，去預選未來殖利率可能較高的50檔成分股，這次增持金融股檔數及提升金融股權重，也可以看到金融股近期強勢的表現以及來年可能配發較高的股息，我個人很喜歡金融股，對於本次成分股調整是給較高的正面評價。

我目前持有0056共33張，如果照預估配息那我可以拿到$28,578，再加上00929股息，我在2.5.8.11配息月的股息大致上可以穩定超過3萬，但8月還有金融股股息，實際上對我個人的股息小月只有2.5.11三個月而已。

明年的目標還是一樣全力衝刺0056張數，希望先把2.5.11這三個月的股息增加到5萬元再說，以目前的進度來看，可能明年第四季有希望達成這個目標，到時我的月月配現金流就可以更平均了。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。