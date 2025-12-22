2025海外ETF報酬率出爐 這6檔最猛漲逾四成

2025年即將劃下句點，海外ETF年度績效排行榜出爐，AI與潔淨能源主題基金表現卓越，前十大ETF平均漲幅達47.5%，顯著優於大盤表現。其中，「復華中國5G（00877）」以89.17%的驚人漲幅穩坐冠軍寶座，「元大航太防衛科技（00965）」與「國泰臺韓科技（00735）」則分別以54.85%及48.72%的亮眼表現位居第二、三名。

分析2025年海外ETF績效榜單，AI相關標的共占據四席，包括「復華中國5G」、「國泰臺韓科技」、「中信日本半導體（00954）」及「永豐中國科技50大（00887）」，平均漲幅突破50%，顯示AI技術持續深化對相關產業的推動效應。

潔淨能源板塊同樣表現出色，「FT潔淨能源（00899）」以44.32%的漲幅位居第五，「富邦ESG綠色電力（00920）」則以38.87%的漲幅名列第七。法人表示，2025年潔淨能源ETF表現強勁主要受惠三大因素：全球能源轉型政策加速落地、AI算力爆發帶動電力需求激增，以及地緣政治風險提升能源安全重要性。

根據國際能源署（IEA）最新統計，2025年全球AI資料中心用電量年增率已達35%，遠高於傳統資料中心的8%，電力供應已成為AI發展的關鍵瓶頸。市場分析，潔淨能源已從單純的ESG議題轉變為實質投資主流，隨著AI應用場景不斷擴張，對電力的需求將持續增加，預計2026年潔淨能源產業鏈將進入加速成長期。

此外，在地緣政治緊張局勢持續升溫下，國防自主概念受益明顯，「元大航太防衛科技」以54.85%的漲幅位居第二，「第一金太空衛星（00910）」也以42.82%的漲幅排名第六，顯示國防相關產業已從政策口號轉為實質投資熱點。

區域布局方面，「富邦越南（00885）」以46.99%的漲幅位居第四，反映全球製造業供應鏈重組趨勢下，越南作為新興製造基地的崛起。「中信日本商社（00955）」及「中信日本半導體」則分別以38%及36.4%的漲幅入榜，顯示日本經濟在製造業復甦及半導體重振計畫下獲得市場青睞。

展望2026年，理財專家認為，投資人應聚焦三大主線：AI應用深化、潔淨能源轉型加速及區域經濟重組，透過主題式ETF布局，有效掌握結構性成長機會，同時分散單一市場風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。