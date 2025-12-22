台股上二萬八千點 存股族追捧ETF 0050投資人數率先突破200萬人

台股大盤今日早盤一度大漲逾460點，元大台灣50 （0050）也繼續上攻，存股族更成為近來0050的重要買盤。根據最新統計資料顯示，截至上周五，0050的投資人數突破204萬人，為首檔達成200萬人里程碑的ETF（指數型股票基金）。

立法院財委會今日考察集保交易所的TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）制度成果，而0050及其共同連結基金，正是TISA投資商品的領頭羊。0050現在是國內規模最大的ETF，據證交所、集保結算所、投信投顧公會等統計資料顯示，0050今年以來投資人數大增近130萬、規模成長逾5000億元、定期定額戶數成長逾37萬、單月定期定額金額已突破60億元，每人每月平均扣款金額接近萬元，均顯示0050受存股族高度青睞。目前0050占國內存股族人數約3成。

據上述機構統計顯示，2024年底，0050的投資人數77萬0289人、基金規模4360億、每月定期定額戶數27萬6844人、每月定期定額金額22.7億、人均定期定額扣款金額額8186元，但到了今年12月19日，亦即近一年來，這些項目分別增為204萬0817人、9702億、64萬1189人、61.3億、9409元。

尤其0050在今年上半年歷經分割，但從上述的人均扣款看來，反而分割之後小資族定期定額人均扣款更多，顯見分割不論是在0050的投資人數或整個規模擴張，大有助益，尤其一年來的數字有許多根本已超過「倍增」，例如，總投資人數增加1.65倍，基金規模增加1.22倍、每月定期定額戶數增加1.31倍、每月定期定額金額比戶數增加還多，增逾1.7倍。

但元大投信仍不忘提醒存股族，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

面對AI成長趨勢，元大投信分析，台股代表產業包括晶圓代工、伺服器組裝、電源供應等，這些產業的EPS在2026年預估維持高速成長，可望吸引資金流入推升市值，也將使0050持續具有表現機會。而且從長期投資角度，選擇0050不用再花時間選股，市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化會直接反映於0050股價表現，高效率參與台股行情。

元大投信分析，市值型ETF之所以吸引市場目光，主要是長期成長潛力更為投資人所重視，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，而且在多頭時期，領取配息不如把錢留下來「利滾利」。基於台股權值股表現持續突出，據彭博資訊統計至12月19日，台灣50指數近十年的「含息報酬率」超越已加權股價指數逾100個百分點。

此外，在規模提升、經理費率隨之下降的正向循環下，0050在12月19日的規模9702億，若以此規模計算，經 理 費 率 已 降 至 約 0.095%，而倘若0050的規模接下來破兆元，規模超過兆元的部分，經理費率將再降至0.05%，更有利於投資人的長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。