波克夏喊出「長期不賣」日本商社！阿格力解析營運與估值背景：00955一次打包五大商社

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
中信日本商社ETF（00955）為國內唯一以日本商社為投資主軸的ETF，五大商社合計持股比重約65%，成為投資人參與日本商社的重要管道。中央社
中信日本商社ETF（00955）為國內唯一以日本商社為投資主軸的ETF，五大商社合計持股比重約65%，成為投資人參與日本商社的重要管道。中央社

理財型YouTuber阿格力近期在影音中分享赴日觀察經驗，從日本消費市場的價格結構，延伸至日本商社的營運模式與投資吸引力，並點名中信日本商社ETF（00955），作為國內投資人布局日本商社的主要工具之一。

阿格力指出，日本市場在許多日常消費品上，與台灣存在明顯價格差距，反映出日本供應鏈與流通體系的成熟度。他認為，這樣的差異並非單純來自匯率，而是長期累積的產業分工與成本控制能力，而這正是日本商社體系的核心競爭力之一。

在談及近期市場動態時，阿格力提到，波克夏再度於日本發行日圓債，這不僅是今年第二次發行，同時也是歷來第十一次發行。今年累計日圓債發行金額已突破3,000億日圓，市場普遍解讀，此舉與波克夏持續加碼日本五大商社有高度關聯。

阿格力指出，波克夏目前持有日本五大商社的市值已超過300億美元，其中三菱商事與三井物產的持股比例，均已突破10%，成為主要股東。他分析，波克夏之所以長期看好日本商社，關鍵在於其高度垂直整合的營運模式。

阿格力說明，日本商社多半從自身採購需求出發，逐步向上游原物料與下游銷售端延伸，形成完整供應鏈。透過這樣的結構，商社不僅能確保原物料供應穩定，也能精準控制成本，同時提升生產效率，讓原本單向支出的成本，轉化為集團內部的獲利來源。

此外，阿格力也指出，日本商社的業務範圍極為廣泛，從原物料、鋼鐵、能源，到紡織、食品、零售通路與品牌投資，皆能看到商社的身影。這種「市場需要什麼、商社就提供什麼」的彈性經營模式，在全球市場中相當少見。

在估值層面，阿格力提到，目前日本五大商社的本益比，相較美國大型企業仍屬偏低水準。除了三菱商事本益比超過20倍，其餘多數商社本益比仍低於15倍，這也是波克夏自2020年以來持續加碼、甚至不排除進一步增持的重要原因。

針對一般投資人如何參與日本商社成長，阿格力表示，未必需要自行開立海外帳戶買進日股。中信投信推出的中信日本商社ETF（00955），是目前國內唯一以日本商社為投資主軸的ETF，前述五大商社合計持股比重約65%，具備高度集中度。

阿格力指出，00955目前單張價格約一萬出頭，無論採取單筆投入或定期定額方式，門檻相對親民，對於看好日本商社長期營運模式、但不想承擔個股風險的投資人而言，是一項可留意的選項。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

