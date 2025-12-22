快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

聽新聞
0:00 / 0:00

009815銅板價上車科技七巨頭！法人信心十足：有基本面支撐明年仍多頭

聯合新聞網／ 綜合報導
009815聚焦科技七巨頭，指數中給予70％權重，確保有效掌握AI時代核心企業；成分股除七巨頭外，再從科技、媒體、電商等族群挑選市值最大的23家公司，布局更完整。記者余承翰／攝影
009815聚焦科技七巨頭，指數中給予70％權重，確保有效掌握AI時代核心企業；成分股除七巨頭外，再從科技、媒體、電商等族群挑選市值最大的23家公司，布局更完整。記者余承翰／攝影

掌握AI高速成長的投資利器即將出世！大華銀投信22日宣布即將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金 (009815，簡稱大華美國MAG7+)」，以7成的權重鎖定科技七巨頭(Magnificent 7)，再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合，並將於2026年1月5日至9日盛大募集！

大華銀投信執行副總張耿豪指出，大華銀投信為台灣首家推出ETF之外商投信，陸續發行台股高股息ETF00918與優息債券ETF00959B、00983B、00984B等多檔產品，並躋身台股類型ETF規模第6大投信。

為提供投資人更齊全的資產布局方案，大華銀投信進一步拓展產品線，推出以科技七巨頭作為主軸的009815，鎖定正蓬勃發展的AI產業鏈，協助投資人掌握科技成長趨勢。

張耿豪表示：「009815具備透明、簡單、成本低廉三大優勢，我們希望讓投資人能以最有效率方式，參與全球最具競爭力科技企業的投資機會」。

009815追蹤「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」，是彭博與櫃買中心聯名的第一檔股票指數。

彭博指數亞太產品主管莊戟表示：「很高興能與大華銀投信及櫃買中心攜手，推出全台首檔追蹤彭博市值型股票指數的ETF，是彭博指數在台灣市場發展的重要里程碑。該指數採用獨特的『核心+衛星』比例，除了重倉鎖定科技七巨頭，更突破單一交易所限制，將台積電ADR等全球領軍企業納入版圖。我們期盼這套兼顧成長性與風險控管的指數解決方案，能協助台灣投資人更精準地掌握全球科技龍頭的投資契機。」

(009815) 大華美國MAG7+ ETF 追蹤指數前10大持股

前十大持股簡介權重
輝達全球AI晶片領導者16.15%
蘋果全球領先行動裝置大廠13.45%
微軟全球領先電腦軟體大廠13.09%
Alphabet（谷歌）市佔最高搜尋引擎公司10.02%
亞馬遜電商與雲端領導廠商7.96%
博通美國通訊晶片大廠6.22%
Meta全球網路社群龍頭4.89%
特斯拉全球電動車大廠4.46%
台積電全球晶圓代工龍頭4.06%
Netflix全球網路串流媒體龍頭1.72%

展望2026年，大華銀投信投資長楊斯淵表示，聯準會可望延續降息循環，預期聯邦基金利率將降至3.0%­至3.25%。

他指出，隨關稅及政策不確定性等風險事件衝擊淡去，加上預防性降息策略減緩經濟走低壓力，看好經濟維持溫和成長，並持續看多股市。其中，以經濟成長前景較佳，且企業獲利持續成長的美股、亞股以及台股的投資機會最為看好。

近期市場憂心AI有泡沫化疑慮，楊斯淵回應，當前AI技術正在改寫全球生產力結構，帶動新的技術與獲利成長，不同於90年代科技泡沫，本波科技多頭具備更扎實的基本面支撐，建議投資人應該要把握投資推動AI發展的關鍵核心企業，才能避免在本波AI引領的科技多頭中落隊。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠進一步表示，美股中的科技七巨頭正以壟斷級的資源投入AI競賽中，而這個競賽門檻並非一般企業能夠承擔。

他舉例，AI基礎建設動輒需要千億美元以上的資本支出，因此，能夠站在生態鏈最核心發展位置的，只有科技巨頭。實際上，根據彭博統計至6月30日，科技七巨頭過去10年的整體獲利成長高達10倍，淨利加總佔標普500整體淨利總和的四分之一，獲利以及技術能力皆遠勝其他企業。

迎接加速中的AI 時代，009815投資組合約有七成的權重布局於科技七巨頭，確保投組能高效跟隨科技發展。再從掛牌在美國紐約交易所與那斯達克交易所的普通股，以及ADR等，選入其他23檔掌握AI關鍵技術的頂尖科技企業，透過市值排序，形成「100% 受惠 AI」的投資組合。

009815每股發行價格僅為10元，結合透明、簡單、成本低廉三大優勢 ，是投資人參與全球AI創新趨勢的最佳工具。

(009815) 大華美國MAG7+ ETF 小檔案

項目內容
產品代碼／簡稱009815／大華美國MAG7+
追蹤指數彭博 TPEx Magnificent 7 Plus 美國大型科技指數
特色

全台首檔以科技七巨頭為主題的ETF

蘋果、微軟、輝達、谷歌、臉書、亞馬遜、特斯拉等七大科技公司，配置比重達70%

成分股檔數30檔
成分股定期審核每年3月、9月調整成分股
發行價格新臺幣10元
募集期間2026/1/5－2026/1/9

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815大華美國MAG7+

相關新聞

009815銅板價上車科技七巨頭！法人信心十足：有基本面支撐明年仍多頭

掌握AI高速成長的投資利器即將出世！大華銀投信22日宣布即將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金 (009815，簡稱大華美國MAG7+)」，以7成的權重鎖定科技七巨頭(Magnificent 7)，再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合，並將於2026年1月5日至9日盛大募集！

0056持平配0.866為較現實的期待！存股哥：金融股權重來到20.74％

0056即將公告明年第一季配息，目前收益平準金4.74、資本平準金6.63，個人認為持平配0.866的機率應該較大，主要是目前股價都維持在跟前兩季差不多的價位，年化殖利率預估在9.5%左右，要再配更高

0050投資人數突破200萬人 定期定額每人每月平均扣近萬元

國內規模最大ETF元大台灣50（0050）再創新猷，據集保結算所資料至12月19日，投資人數突破204萬人，為首檔達成2...

2025海外ETF報酬率出爐 這6檔最猛漲逾四成

2025年即將劃下句點，海外ETF年度績效排行榜出爐，AI與潔淨能源主題基金表現卓越，前十大ETF平均漲幅達47.5%，...

台股上二萬八千點 存股族追捧ETF 0050投資人數率先突破200萬人

台股大盤今日早盤一度大漲逾460點，元大台灣50 （0050）也繼續上攻，存股族更成為近來0050的重要買盤。根據最新統...

波克夏喊出「長期不賣」日本商社！阿格力解析營運與估值背景：00955一次打包五大商社

理財型YouTuber阿格力近期在影音中分享赴日觀察經驗，從日本消費市場的價格結構，延伸至日本商社的營運模式與投資吸引力，並點名中信日本商社ETF（00955），作為國內投資人布局日本商社的主要工具之

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。