00919被市場罵了一整年的ETF但近期表現亮眼！真星華：不想就此大書特書
買進1張0056：看見努力不懈的小酒兒
上周前三天大盤向下，00919於週二除息後，竟出乎意料地在兩天內閃電填息。
隨後大盤緩昇，它隨同上漲，似乎想在年底前拚出一波績效。
不過，這檔被市場罵了一整年的ETF，即便短期表現亮眼，我也不想就此大書特書、高喊它有多神，因為這樣的動作很好笑。
今年00919的整體表現，讓我對《致富心態》中的觀點更有感觸：
「天下沒有白吃的午餐。」
應付市場的波動與不確定性，是長期投資獲利所必須支付的「非金錢代價」。
我們應該將這些波動視為理所當然的市場入場費，而非一種被市場懲罰的罰款。
有了這樣的認知，加上投資心法「數大便是美、一利破萬法」，專注累積張數，就是自己必須做、也唯一能做的課題。
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
