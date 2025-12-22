快訊

真星華的存股小天地
00919短期表現亮眼，大盤也逐步回穩，但投資並不是每次上漲都要大聲歡呼，累積張數才是更重要的事。中央社
00919短期表現亮眼，大盤也逐步回穩，但投資並不是每次上漲都要大聲歡呼，累積張數才是更重要的事。

買進1張0056：看見努力不懈的小酒兒

上周前三天大盤向下，00919於週二除息後，竟出乎意料地在兩天內閃電填息。

​隨後大盤緩昇，它隨同上漲，似乎想在年底前拚出一波績效。

​不過，這檔被市場罵了一整年的ETF，即便短期表現亮眼，我也不想就此大書特書、高喊它有多神，因為這樣的動作很好笑。

今年00919的整體表現，讓我對《致富心態》中的觀點更有感觸：

​「天下沒有白吃的午餐。」

​應付市場的波動與不確定性，是長期投資獲利所必須支付的「非金錢代價」。

​我們應該將這些波動視為理所當然的市場入場費，而非一種被市場懲罰的罰款。

​有了這樣的認知，加上投資心法「數大便是美、一利破萬法」，專注累積張數，就是自己必須做、也唯一能做的課題。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息

延伸閱讀

一覺醒來看見50元的中信金（2891）！陳重銘：獲利成長的股票我一律續抱

「T系列」ETF越來越多…00980T、00981T、00982T！詹璇依拆解：股債比例、再平衡、適合誰

看懂2025兩大主軸「AI與能源」！00899今年以來44.32％非意外是趨勢

0056下季能配0.866元就合格？知美「穩定性才是關鍵」：跟00878、00919都回穩

相關新聞

波克夏喊出「長期不賣」日本商社！阿格力解析營運與估值背景：00955一次打包五大商社

理財型YouTuber阿格力近期在影音中分享赴日觀察經驗，從日本消費市場的價格結構，延伸至日本商社的營運模式與投資吸引力，並點名中信日本商社ETF（00955），作為國內投資人布局日本商社的主要工具之

00919被市場罵了一整年的ETF但近期表現亮眼！真星華：不想就此大書特書

買進1張0056：看見努力不懈的小酒兒 上周前三天大盤向下，00919於週二除息後，竟出乎意料地在兩天內閃電填息。 ​隨後大盤緩昇，它隨同上漲，似乎想在年底前拚出一波績效。 ​不過，這檔被市場罵

看懂2025兩大主軸「AI與能源」！00899今年以來44.32％非意外是趨勢

回顧2025年，全球市場在AI革命、地緣政治與經濟震盪中走過崎嶇的一年。在年終歲末之際，台股今（22）日由護國神山台積電領軍，早盤大漲40元至1470元，帶動加權指數一度狂飆逾440點，最高觸及281

「T系列」ETF越來越多…00980T、00981T、00982T！詹璇依拆解：股債比例、再平衡、適合誰

近來市場上「T型ETF」數量快速增加，從平衡凱基美國TOP（00980T）、平衡凱基雙核收息（00981T），到近期推出的平衡兆豐台美動能（00982T），引發投資人關注。財經主持人詹璇依在節目中指出

2025年震盪後將會逆轉收關？AI 動能未退…009803主打市值＋成長雙主軸

隨著2025年進入尾聲，全球市場在震盪中逐步收關。玉山投信於直播節目中，邀請保德信市值動能50ETF（009803）經理人楊立楷，回顧今年市場表現，並分享對2026年投資環境的觀察。 楊立楷指出

0056加到33張、0050破7張！存股哥：現金流與總值同步成長

＊原文發文時間為12月19日 今天再次動用股票質押買了3張0056、150股0050，距離上次用質押買進應該已經隔了2-3個月，主要是之前已經借到緊繃，維持率跟負債比都快超過我設定的上限，但最近

商品推薦

