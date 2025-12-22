看懂2025兩大主軸「AI與能源」！00899今年以來44.32％非意外是趨勢

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
回顧2025年海外ETF績效榜單，科技與能源題材成為最大贏家，其中FT潔淨能源（00899）今年以來上漲44.32%，在前十強中排名第五，顯示能源轉型在震盪市況下仍具備明確的市場需求。圖／本報資料照片
回顧2025年，全球市場在AI革命、地緣政治與經濟震盪中走過崎嶇的一年。在年終歲末之際，台股今（22）日由護國神山台積電領軍，早盤大漲40元至1470元，帶動加權指數一度狂飆逾440點，最高觸及28142點。在此多空拉鋸的背景下，海外ETF成為投資人尋求控制風險、超額報酬的利器，年度績效榜單正式出爐，由AI發展帶動的科技、能源題材成為最大贏家，凸顯其在震盪市況下的「剛性需求」地位。

根據CMoney截至12月19日的統計，今年以來海外ETF績效前十強中，由「復華中國5G（00877）」以89.17%的驚人漲幅奪下冠軍，反映中國在通訊基建的強勢地位。地緣政治催化下，「元大航太防衛科技（00965）」以54.85%漲幅位居第二，凸顯國防自主的剛需。「國泰臺韓科技（00735）」則以48.72%排名第三，證明台韓在全球科技供應鏈的關鍵角色。

第四至第十名依序為：

第四名：富邦越南（00885），上漲46.99%，受惠於製造業轉移的長線趨勢。

第五名：FT潔淨能源（00899），上漲44.32%，能源轉型已是全球共識。

第六名：第一金太空衛星（00910），上漲42.82%，低軌衛星開創通訊新紀元。

第七名：富邦ESG綠色電力（00920），上漲38.87%，AI算力需求引爆電力商機。

第八名：中信日本商社（00955），上漲38%，反映日本製造業的復甦與價值。

第九名：中信日本半導體（00954），上漲36.40%，日本重返半導體榮光的野心。

第十名：永豐中國科技50大（00887），上漲34.82%，聚焦中國龍頭科技企業。

市場分析指出，今年的榜單清晰地勾勒出兩大主軸：AI與能源。AI引發的「超級循環」不僅是口號，它正結構性地提升生產力，並直接轉化為對半導體、電力的龐大需求，能源展望長期看多，這在震盪的市場中是不可或缺的剛性需求。

展望後市，專家認為，AI帶動的經濟質變將持續發酵。本週即將公布的美國第三季GDP年化增長率有望站上3%，台灣外銷訂單年增率更上看30%，均驗證了AI對經濟的強勁拉動效果。儘管上週全球股市表現分歧，美股持穩、歐股創高而亞洲市場承壓，但專家建議，投資人應聚焦於AI及潔淨能源等具備長期增長潛力的產業，透過主題式ETF布局，方能有效應對市場的高度不均與波動。

今年以來海外ETF績效排行

代號股票名稱收盤價近1個月漲幅(%)近3個月漲幅(%)今年以來漲幅(%)
00877復華中國5G24.9916.187.9989.17
00965元大航太防衛科技22.532.973.7854.85
00735國泰臺韓科技48.756.6316.0248.72
00885富邦越南17.115.038.546.99
00899FT潔淨能源20.093.3416.4644.32
00910第一金太空衛星40.8912.644.8242.82
00920富邦ESG綠色電力17.973.2213.8138.87
00955中信日本商社13.1110.1712.7338
00954中信日本半導體11.586.539.0436.4
00887永豐中國科技50大11.818.051.9934.82

資料來源：CMoney 資料日期:2025.12.19

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

