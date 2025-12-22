看懂2025兩大主軸「AI與能源」！00899今年以來44.32％非意外是趨勢

回顧2025年，全球市場在AI革命、地緣政治與經濟震盪中走過崎嶇的一年。在年終歲末之際，台股今（22）日由護國神山台積電領軍，早盤大漲40元至1470元，帶動加權指數一度狂飆逾440點，最高觸及28142點。在此多空拉鋸的背景下，海外ETF成為投資人尋求控制風險、超額報酬的利器，年度績效榜單正式出爐，由AI發展帶動的科技、能源題材成為最大贏家，凸顯其在震盪市況下的「剛性需求」地位。

根據CMoney截至12月19日的統計，今年以來海外ETF績效前十強中，由「復華中國5G（00877）」以89.17%的驚人漲幅奪下冠軍，反映中國在通訊基建的強勢地位。地緣政治催化下，「元大航太防衛科技（00965）」以54.85%漲幅位居第二，凸顯國防自主的剛需。「國泰臺韓科技（00735）」則以48.72%排名第三，證明台韓在全球科技供應鏈的關鍵角色。

第四至第十名依序為：

第四名：富邦越南（00885），上漲46.99%，受惠於製造業轉移的長線趨勢。

第五名：FT潔淨能源（00899），上漲44.32%，能源轉型已是全球共識。

第六名：第一金太空衛星（00910），上漲42.82%，低軌衛星開創通訊新紀元。

第七名：富邦ESG綠色電力（00920），上漲38.87%，AI算力需求引爆電力商機。

第八名：中信日本商社（00955），上漲38%，反映日本製造業的復甦與價值。

第九名：中信日本半導體（00954），上漲36.40%，日本重返半導體榮光的野心。

第十名：永豐中國科技50大（00887），上漲34.82%，聚焦中國龍頭科技企業。

市場分析指出，今年的榜單清晰地勾勒出兩大主軸：AI與能源。AI引發的「超級循環」不僅是口號，它正結構性地提升生產力，並直接轉化為對半導體、電力的龐大需求，能源展望長期看多，這在震盪的市場中是不可或缺的剛性需求。

展望後市，專家認為，AI帶動的經濟質變將持續發酵。本週即將公布的美國第三季GDP年化增長率有望站上3%，台灣外銷訂單年增率更上看30%，均驗證了AI對經濟的強勁拉動效果。儘管上週全球股市表現分歧，美股持穩、歐股創高而亞洲市場承壓，但專家建議，投資人應聚焦於AI及潔淨能源等具備長期增長潛力的產業，透過主題式ETF布局，方能有效應對市場的高度不均與波動。

今年以來海外ETF績效排行

代號 股票名稱 收盤價 近1個月漲幅(%) 近3個月漲幅(%) 今年以來漲幅(%) 00877 復華中國5G 24.99 16.18 7.99 89.17 00965 元大航太防衛科技 22.53 2.97 3.78 54.85 00735 國泰臺韓科技 48.75 6.63 16.02 48.72 00885 富邦越南 17.11 5.03 8.5 46.99 00899 FT潔淨能源 20.09 3.34 16.46 44.32 00910 第一金太空衛星 40.89 12.64 4.82 42.82 00920 富邦ESG綠色電力 17.97 3.22 13.81 38.87 00955 中信日本商社 13.11 10.17 12.73 38 00954 中信日本半導體 11.58 6.53 9.04 36.4 00887 永豐中國科技50大 11.81 8.05 1.99 34.82

資料來源： CMoney 資料日期:2025.12.19

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。