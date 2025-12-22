看懂2025兩大主軸「AI與能源」！00899今年以來44.32％非意外是趨勢
回顧2025年，全球市場在AI革命、地緣政治與經濟震盪中走過崎嶇的一年。在年終歲末之際，台股今（22）日由護國神山台積電領軍，早盤大漲40元至1470元，帶動加權指數一度狂飆逾440點，最高觸及28142點。在此多空拉鋸的背景下，海外ETF成為投資人尋求控制風險、超額報酬的利器，年度績效榜單正式出爐，由AI發展帶動的科技、能源題材成為最大贏家，凸顯其在震盪市況下的「剛性需求」地位。
根據CMoney截至12月19日的統計，今年以來海外ETF績效前十強中，由「復華中國5G（00877）」以89.17%的驚人漲幅奪下冠軍，反映中國在通訊基建的強勢地位。地緣政治催化下，「元大航太防衛科技（00965）」以54.85%漲幅位居第二，凸顯國防自主的剛需。「國泰臺韓科技（00735）」則以48.72%排名第三，證明台韓在全球科技供應鏈的關鍵角色。
第四至第十名依序為：
第四名：富邦越南（00885），上漲46.99%，受惠於製造業轉移的長線趨勢。
第五名：FT潔淨能源（00899），上漲44.32%，能源轉型已是全球共識。
第六名：第一金太空衛星（00910），上漲42.82%，低軌衛星開創通訊新紀元。
第七名：富邦ESG綠色電力（00920），上漲38.87%，AI算力需求引爆電力商機。
第八名：中信日本商社（00955），上漲38%，反映日本製造業的復甦與價值。
第九名：中信日本半導體（00954），上漲36.40%，日本重返半導體榮光的野心。
第十名：永豐中國科技50大（00887），上漲34.82%，聚焦中國龍頭科技企業。
市場分析指出，今年的榜單清晰地勾勒出兩大主軸：AI與能源。AI引發的「超級循環」不僅是口號，它正結構性地提升生產力，並直接轉化為對半導體、電力的龐大需求，能源展望長期看多，這在震盪的市場中是不可或缺的剛性需求。
展望後市，專家認為，AI帶動的經濟質變將持續發酵。本週即將公布的美國第三季GDP年化增長率有望站上3%，台灣外銷訂單年增率更上看30%，均驗證了AI對經濟的強勁拉動效果。儘管上週全球股市表現分歧，美股持穩、歐股創高而亞洲市場承壓，但專家建議，投資人應聚焦於AI及潔淨能源等具備長期增長潛力的產業，透過主題式ETF布局，方能有效應對市場的高度不均與波動。
今年以來海外ETF績效排行
|代號
|股票名稱
|收盤價
|近1個月漲幅(%)
|近3個月漲幅(%)
|今年以來漲幅(%)
|00877
|復華中國5G
|24.99
|16.18
|7.99
|89.17
|00965
|元大航太防衛科技
|22.53
|2.97
|3.78
|54.85
|00735
|國泰臺韓科技
|48.75
|6.63
|16.02
|48.72
|00885
|富邦越南
|17.11
|5.03
|8.5
|46.99
|00899
|FT潔淨能源
|20.09
|3.34
|16.46
|44.32
|00910
|第一金太空衛星
|40.89
|12.64
|4.82
|42.82
|00920
|富邦ESG綠色電力
|17.97
|3.22
|13.81
|38.87
|00955
|中信日本商社
|13.11
|10.17
|12.73
|38
|00954
|中信日本半導體
|11.58
|6.53
|9.04
|36.4
|00887
|永豐中國科技50大
|11.81
|8.05
|1.99
|34.82
資料來源：CMoney 資料日期:2025.12.19
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言