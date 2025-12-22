「T系列」ETF越來越多…00980T、00981T、00982T！詹璇依拆解：股債比例、再平衡、適合誰

近來市場上「T型ETF」數量快速增加，從平衡凱基美國TOP（00980T）、平衡凱基雙核收息（00981T），到近期推出的平衡兆豐台美動能（00982T），引發投資人關注。財經主持人詹璇依在節目中指出，T型ETF的核心概念為「Total」，也就是同時配置股票與債券，透過被動式股債平衡機制，協助投資人一次完成資產配置。

詹璇依表示，T型ETF皆屬股債混合型商品，但不同產品在比例設計、再平衡邏輯與投資目標上，各有差異。

00980T美股科技為核心 股債7：3 動態再平衡

詹璇依指出，00980T可視為「台版 AOA」，採取七成股票、三成債券的配置，投資市場集中在美國。股票部位選擇美股具代表性的科技與大型企業，債券則配置於十年期以內的中天期美國公債，偏向類現金部位。

00980T透過定期再平衡機制，當股或債比例因市場波動偏離原設定時，會自動調整回既定配置，以降低情緒化操作風險。

詹璇依指出，這樣的設計在市場下跌時，債券可發揮緩衝效果，但相對地，在多頭行情中，報酬表現也不會如純科技股來得激進。

她認為，00980T適合希望參與美股核心成長、但不希望承受過大波動的投資人。

00981T：以收息為主軸 債券占七成、台股三成

針對00981T，詹璇依表示，該檔ETF同樣採七三配置，但比例與00980T相反，七成資產配置於全球BBB級投資等級債券，三成則投資台灣股票。

她指出，00981T的設計重點在於現金流，透過中天期投資等級債提供相對穩定的收息來源，同時保留台股成長空間。股票部位以大型權值與藍籌股為主，台積電在其中占有相當比重，使產品仍能參與台股成長。

詹璇依認為，00981T適合偏好穩健收息、但仍希望保留部分成長性的投資人，特別是希望波動度相對較低的族群。

00982T：採用技術指標 動態調整股債比例

至於最新推出的00982T，詹璇依指出，該檔ETF雖同樣屬被動式平衡型產品，但在配置邏輯上更具彈性。其股債比例會依市場狀況調整，多頭時以股票為主、空頭時提高債券比重。

她說明，00982T以200日均線作為判斷依據，當市場價格連續多個交易日位於均線之上，判定為偏多趨勢；反之則提高防禦配置。這樣的設計，並非追求抄底，而是優先考量風險控制，在市場波動加大時提升保護力。

詹璇依形容，00982T的定位更接近「自動導航」的資產配置工具，適合不想頻繁自行調整股債比例的投資人。

股債再平衡降低波動 三檔產品定位各異

詹璇依總結指出，三檔T型ETF的共同特點，在於透過股債再平衡機制，降低相對於純股票投資的波動度，同時維持紀律化操作，避免人為情緒干擾。

她認為，00980T偏向美國市場與科技成長取向，00981T則以收息為主、台股成長為輔，而00982T則強調動態防禦與趨勢調整。投資人可依自身風險承受度與投資目標，選擇合適的產品納入配置。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。