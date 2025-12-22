快訊

2025年震盪後將會逆轉收關？AI 動能未退…009803主打市值＋成長雙主軸

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
玉山投信指出，009803以「市值＋成長」雙因子設計，結合AI供應鏈動能與半年換股機制，兼顧長期趨勢與市場節奏。在台股連年成長與歲末季節性動能下，作為定期定額與長期配置的市值型ETF選項之一。中央社
玉山投信指出，009803以「市值＋成長」雙因子設計，結合AI供應鏈動能與半年換股機制，兼顧長期趨勢與市場節奏。在台股連年成長與歲末季節性動能下，作為定期定額與長期配置的市值型ETF選項之一。中央社

隨著2025年進入尾聲，全球市場在震盪中逐步收關。玉山投信於直播節目中，邀請保德信市值動能50ETF（009803）經理人楊立楷，回顧今年市場表現，並分享對2026年投資環境的觀察。

楊立楷指出，2025年的市場走勢「跌宕起伏」，上半年受對等關稅影響，市場一度承壓，但下半年隨著關稅衝擊不如預期嚴重，加上企業獲利表現優於市場原先預期，以及聯準會維持相對溫和的降息步調，推動股市出現反彈，形成「逆轉勝」的格局。

AI成2025年市場MVP 半導體指數表現亮眼

談到今年最關鍵的投資主軸，楊立楷直言，AI是2025年市場的「MVP」。他指出，多數AI相關產業與股票，今年表現相當亮眼，其中費城半導體指數全年漲幅超過三成。

在台股方面，楊立楷表示，台灣具備完整的AI上下游供應鏈，使得台股今年表現亦相對穩健，全年漲幅接近兩成，且已是連續第三年繳出接近兩成甚至更高的成績。他認為，這樣的表現顯示台股在結構面上具備相當穩定性。

外資持續流入 歲末年終季節性動能支撐台股

從資金面觀察，楊立楷指出，外資動向仍是觀察台股的重要指標。過去三年，外資持續流入台灣市場，成為支撐台股表現的重要力量。即便進入今年下半年，接近年末之際，外資仍維持流入態勢，反映對台股的信心未見明顯動搖。

此外，他也提到季節性因素。統計過去15年台股表現，11月與12月平均月度漲幅接近2%，而作帳與作夢行情往往可延續至隔年第一季，1至3月平均月度漲幅仍有接近或超過1%的水準。

電子產業多點開花 晶圓代工、AI 伺服器與光通訊受矚目

在產業布局方面，楊立楷指出，台股今年在電子產業呈現「多點開花」的狀態，且在AI需求持續火熱的情況下，這樣的結構有機會延續至2026年。

他特別點名三個值得關注的方向，包括晶圓代工、AI伺服器，以及光通訊產業。楊立楷指出，雲端服務業者（CSP）仍持續加大AI投資，帶動先進製程需求；而AI伺服器在供應瓶頸逐步緩解後，出貨量成長可望帶動ODM、散熱、PCB等相關供應鏈表現。

至於光通訊，他則以「高速公路」形容其角色，認為在AI運算需求提升下，高速資料傳輸的重要性將進一步放大，成為明年值得關注的產業之一。

市值成長雙因子 009803強調能攻能守的配置思維

談及009803的設計理念，楊立楷表示，該ETF結合「市值」與「成長」兩大因子，挑選不僅規模大、過去經營績效佳，且具備未來成長潛力的企業。他指出，市值代表企業在產業中的地位與抗景氣循環能力，而成長則納入前瞻性的獲利預期，反映對未來的看法。

在換股機制上，009803每年進行兩次調整。6月換股時偏重價值因子，12月則著重動能因子，期望在不同市場階段兼顧防守與進攻。

被動式與主動式各有定位 長期投資重在風險與成本控管

對於市場關注的主動式與被動式ETF差異，楊立楷表示，兩者並無絕對優劣。主動式ETF能即時追蹤市場題材，但相對成本與週轉率較高；被動式ETF則以追蹤指數為主，費用較低、波動相對穩定，較有利於長期投資。

他指出，009803雖屬被動式ETF，但透過定期換股機制，仍可達到汰弱留強的效果，兼顧市值與成長特性。

經理人看法：適合定期定額與長期布局

楊立楷認為，009803適合退休族、上班族及小資族作為定期定額與長期投資標的。一方面可參與台股長期成長趨勢，另一方面採季配息設計，提供投資人穩定現金流。

他也提醒，目前正值歲末年終，歷史經驗顯示為台股相對有利的時間點，投資人可依自身風險承受度，逐步規劃長期布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

