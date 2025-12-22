主動式 ETF 募集王今掛牌00990A青睞輝達、台積電等54檔 AI股

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

主動式ETF募集王-主動元大AI新經濟（00990A）22日上市，最新規模為195.49億元，空降同類型第三大，受益人有2.67萬人，目前總持股達54檔，包含台積電（2330）、輝達、博通等指標股均入列等。

根據元大投信官網資料，00990A目前投資區域以布局美股占多數，比例為54.06%，檔數42檔；其次為台灣8.63%，檔數4檔；日本3.41%，檔數6檔；韓國0.95%，檔數2檔。

前十大持股及權重依序為NVIDIA 6.44%、ALPHABET 5.91%、BROADCOM 5.48%、台積電5.43%、MICROSOFT 5.27%、LUMENTUM 2.73%、APPLOVIN 2.38%、MICRON TECHNOLOGY 2.04%、SANDISK 1.77%、SHOPIFY 1.62%。

除了台積電之外，台股部分還有台達電（2308）、台光電（2383）以及奇鋐（3017）入列成分股。

近期AI股波動也連帶影響主動元大AI新經濟淨值表現，最新淨值為9.78元，最低出現在17日的9.66元、最高則是11日的10.04元。

主動元大AI新經濟於12月2日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，不配息，風險報酬等級為RR4，ETF經理人是吳昭豪，經理費為0.9%、保管費為0.15%。

主動元大AI新經濟聚焦「AI基礎建設、AI技術應用」兩大核心主題，完整覆蓋AI新經濟成長機會，基於目前不僅硬體受惠於資本支出，技術應用正在浮現，既有企業朝AI概念轉型也有助於股價表現，主動式選股將呈現較指數被動投資更快速的操作反應，以及積極挑選強勢股特色。

主動式ETF成為當下的吸金利器，如今檔數攀升至15檔，截至18日，總規模為1,515.57億元，超過百億元的規模依序為主動統一台股增長475.37億元、主動群益台灣強棒280.78億元、主動元大AI新經濟195.49億元、主動復華未來50的148.58億元，30日還有主動群益科技創新及主動台新優勢成長將掛牌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

