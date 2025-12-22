月配型債券 ETF 配息、報酬大評比

近期股市動輒千點震盪，在2026年市場波動風險仍高的預期下，投資人對現金流的需求持續升溫，能夠提供穩定收益的債券ETF再度成為市場焦點。最新數據統計，月配型債券ETF近半年息價雙優，不僅報酬率一路攀升，其中最高配息率甚至衝向9%。

根據CMoney統計26檔投資等級債以及非投資等級債月配型債券ETF，以最新配息宣告日的收盤價計算，整體月配型債券ETF平均配息率水準達5.7%，近半年含息報酬率則是幾乎全部都在雙位數之上，

值得注意的是，月配息債券ETF新兵大華優利美A債15(00984B)作為投資等級債券 ETF，在這份排行榜中展現出明顯反差優勢。數據顯示，00984B配息率達9%以上，在月配型債券ETF中排行第一，不僅大幅勝出像是群益ESG投等債20+(00937B)、中信高評級公司債(00772B)這些千億級投等債ETF，就算是與非投等債ETF比較也絲毫不遜色，打破「高息必須承擔高風險」的市場刻板印象。

觀察報酬表現，00984B 近半年報酬率達 13%，在26檔月配型債券 ETF 中也高居前5強，顯示00984B不是只有息收亮眼，報酬表現也同樣強勁。

理財達人解讀數據表示，可發現高配息並不是非投等債ETF的專利，00984B這樣的投資等級債ETF，透過投資於三大信評機構平均信評為A以上的公司債，並且優選票面利率居前的標的，反而在配息與報酬雙方面都有更高一級的表現。在當前市場震盪環境中，對於追求穩定現金流的投資人而言，值得優先配置。

大華優利美A債15(00984B)和大華優利美公債20(00983B)皆為月配型ETF，近期首度公告配息，00983B每單位預計配發0.094元、00984B每單位預計配發0.126元，除息日皆為2026年1月2日，投資人若想參與配息，最晚要在12月31日前買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。