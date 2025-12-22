0056加到33張、0050破7張！存股哥：現金流與總值同步成長

快訊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
在金融股與高股息反彈、股息再投入累積下，再度動用股票質押買進0056與0050，0056張數增至33張、0050來到7.15張。目前總資產約1077萬，維持率255%、負債比約36%，整體操作仍依照既定風控數字進行。（聯合報系資料照）
＊原文發文時間為12月19日

今天再次動用股票質押買了3張0056、150股0050，距離上次用質押買進應該已經隔了2-3個月，主要是之前已經借到緊繃，維持率跟負債比都快超過我設定的上限，但最近金融股、高股息都有不錯的漲幅，加上股息再投入的部分，讓我又有空間上槓了。

0056張數增加到33張、0050張數增加到7.15張，個人總值提升到1077萬，維持率255%、負債比約36%，今年初我總值還在800萬，過不到一年增加277萬，雖然今年借了100多萬，但淨資產同時也大幅提升。

股息部分之前已經統計過了，去年是54萬、今年是71萬，明年沒意外的話應該可以破80萬，個人是上看85-90萬之間，沒想到在經歷對等關稅股災的這一年，我的總值跟股息還是可以得到大幅提升，真的是意料之外，也讓我再次體會到槓桿的威力是如此驚人。

這次增貸就是照著自己設定的風控數字去上槓而已，其實這招真的蠻無腦的，有空間上槓有空間就上槓這樣，然後用高股息去衝總值跟現金流而已。

但個人是因為高股息跟金融股部位較大，且已經使用質押近5年才敢這樣一直槓，各位還是要評估自身可承擔風險，不要隨便學我唷。

這個月買了5張0056，稍微補強了2.5.8.11月份的現金流，明年還是按照計劃全力買0056，目前33張，希望明年結束之後可以至少超過50張。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

