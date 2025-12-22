投資級債ETF 資金卡位

美國聯準會（Fed）如外界預期再次宣布降息1碼，連續三度降息。歷史經驗來看，Fed降息將為投資級債券帶來大利多，資金看好降息後的漲升行情，加上為提升股市波動時的防禦力，近期紛紛卡位投資級債券ETF，投資人可伺機布局相關債券ETF。

據統計，台灣掛牌的高評級債券ETF自9月17日美國降息以來規模增幅持續擴大，包括台新美A公司債20+（00942B）、凱基A級公司債、永豐10年A公司債、國泰A級公司債，及大華優利美A債15等ETF為增幅前五大，其中以台新美A公司債20+增長近六成最亮眼。

台新投信表示，00942B是市場上少有的20年期以上公司債券，且篩選的都是債券面額流通在外10億美金以上的大公司，在市場波動較為劇烈時，大公司的獲利及現金流往往能承受較大波動，這是近期投資人最在乎的特徵，因此近期買氣熱絡。

另一檔規模成長幅度也達雙位數的是凱基A級公司債ETF，規模顯著增加近百億元。凱基A級公司債ETF研究團隊表示，聯準會12月決議降息25個基點，並提前宣布擴大資產負債表，確認其貨幣政策寬鬆的走向，短債殖利率受其影響隨之下跌，但長債受Fed鷹派發言影響，殖利率居高不下。

凱基A級公司債ETF研究團隊分析，整體而言，美國公債殖利率走勢反映聯準會本波降息為預防性降息，未來聯準會沒有必要做超乎市場預期的降息舉措，利率仍將呈現區間震盪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。