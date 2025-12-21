股市千點震盪現金流為救命繩！00984B投等債配息飆9％、00983B首配登場…26檔月配債ETF一次看
債蛙快收藏！近期股市動輒千點震盪，在2026年市場波動風險仍高的預期下，投資人對現金流的需求持續升溫，能夠提供穩定收益的債券ETF再度成為市場焦點。最新數據統計，月配型債券ETF近半年息價雙優，不僅報酬率一路攀升，其中最高配息率甚至衝向9%。
根據CMONEY統計26檔投資等級債以及非投資等級債月配型債券ETF，以最新配息宣告日的收盤價計算，整體月配型債券ETF平均配息率水準達5.7%，近半年含息報酬率則是幾乎全部都在雙位數之上，僅僅只有第一金優選非投債（00981B）一檔含息報酬率不及10%，
當中值得注意的是，月配息債券ETF新兵大華優利美A債15（00984B）作為投資等級債券ETF，在這份排行榜中展現出明顯反差優勢。數據顯示，00984B配息率達9%以上，在月配型債券ETF中排行第一，不僅大幅勝出像是群益ESG投等債20+（00937B）、中信高評級公司債（00772B）這些千億級投等債ETF，就算是與非投等債ETF比較也絲毫不遜色，打破「高息必須承擔高風險」的市場刻板印象。
進一步觀察報酬表現，00984B近半年報酬率達13%，在26檔月配型債券ETF中也高居前5強，顯示00984B不是只有息收亮眼，報酬表現也同樣強勁。
整體而言，就此份排行榜數據解讀，投資人可以發現高配息並不是非投等債ETF的專利，甚至千億級投等債也不見得就在配息或是報酬率上更具優勢。像是00984B這樣的投資等級債ETF，透過投資於三大信評機構平均信評為A以上的公司債，並且優選票面利率居前的標的，反而在配息與報酬雙方面都有更高一級的表現。在當前市場震盪環境中，對於追求穩定現金流的投資人而言，值得優先配置。
大華優利美A債15（00984B）和大華優利美公債20（00983B）皆為月配型ETF，近期首度公告配息，00983B每單位預計配發0.094元、00984B每單位預計配發0.126元，除息日皆為2026年1月2日，投資人若想參與配息，最晚要在12月31日前買進！
26檔月配型債券ETF配息率+報酬率排行榜
|股票代碼
|ETF 名稱
|配息宣告日
|年化配息率(%)
|近六月總報酬率(%)
|00984B
|大華優利美A債15
|12月16日
|9.0%
|13.3
|00981B
|第一金優選非投債
|12月1日
|8.9%
|9.8
|00953B
|群益優選非投等債
|12月18日
|7.5%
|11.1
|00945B
|凱基美國非投等債
|12月1日
|7.1%
|11.6
|00741B
|富邦全球非投等債
|12月1日
|6.3%
|10.6
|00957B
|兆豐US優選投等債
|12月1日
|6.2%
|11.3
|00980B
|台新特選IG債10+
|12月1日
|5.8%
|11.6
|00982B
|FT投資級債20+
|12月1日
|5.7%
|12.3
|00959B
|大華投等美債15Y+
|12月16日
|5.7%
|12.5
|00937B
|群益ESG投等債20+
|12月1日
|5.7%
|11.9
|00958B
|永豐ESG銀行債15+
|12月1日
|5.7%
|14.7
|00966B
|統一ESG投等債15+
|12月16日
|5.5%
|11.9
|00968B
|元大優息投等債
|12月1日
|5.4%
|12.2
|00970B
|新光BBB投等債20+
|11月20日
|5.4%
|11.0
|00933B
|國泰10Y+金融債
|12月1日
|5.2%
|14.2
|00948B
|中信優息投資級債
|12月1日
|5.2%
|11.9
|00890B
|凱基ESG BBB 債 15+
|12月1日
|5.1%
|10.9
|00740B
|富邦全球投等債
|12月1日
|5.1%
|11.8
|00777B
|凱基AAA至A公司債
|12月1日
|4.8%
|11.7
|00778B
|凱基金融債20+
|12月1日
|4.7%
|13.8
|00840B
|凱基IG精選15+
|12月1日
|4.6%
|12.0
|00772B
|中信高評級公司債
|12月1日
|4.6%
|12.2
|00883B
|中信ESG投資級債
|12月1日
|4.6%
|11.6
|00942B
|台新美A公司債20+
|12月1日
|4.5%
|12.1
|00950B
|凱基A級公司債
|12月16日
|4.5%
|12.5
|00773B
|中信優先金融債
|12月1日
|4.5%
|14.3
資料來源：各投信、CMONEY；統計時間截至2025/12/19；年化配息率以宣告日收盤價計算
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
