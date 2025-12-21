快訊

兆豐銀行員在北捷殺人案遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

股市千點震盪現金流為救命繩！00984B投等債配息飆9％、00983B首配登場…26檔月配債ETF一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
月配型債券ETF配息與報酬表現一覽，統計26檔投等債與非投等債月配型產品，整體平均年化配息率約5.7%，近半年多數含息報酬率達雙位數。其中月配新兵00984B以年化配息率9%、近半年總報酬13.3%居榜首，在配息與報酬雙指標中表現突出。記者余承翰／攝影
月配型債券ETF配息與報酬表現一覽，統計26檔投等債與非投等債月配型產品，整體平均年化配息率約5.7%，近半年多數含息報酬率達雙位數。其中月配新兵00984B以年化配息率9%、近半年總報酬13.3%居榜首，在配息與報酬雙指標中表現突出。記者余承翰／攝影

債蛙快收藏！近期股市動輒千點震盪，在2026年市場波動風險仍高的預期下，投資人對現金流的需求持續升溫，能夠提供穩定收益的債券ETF再度成為市場焦點。最新數據統計，月配型債券ETF近半年息價雙優，不僅報酬率一路攀升，其中最高配息率甚至衝向9%。

根據CMONEY統計26檔投資等級債以及非投資等級債月配型債券ETF，以最新配息宣告日的收盤價計算，整體月配型債券ETF平均配息率水準達5.7%，近半年含息報酬率則是幾乎全部都在雙位數之上，僅僅只有第一金優選非投債（00981B）一檔含息報酬率不及10%，

當中值得注意的是，月配息債券ETF新兵大華優利美A債15（00984B）作為投資等級債券ETF，在這份排行榜中展現出明顯反差優勢。數據顯示，00984B配息率達9%以上，在月配型債券ETF中排行第一，不僅大幅勝出像是群益ESG投等債20+（00937B）、中信高評級公司債（00772B）這些千億級投等債ETF，就算是與非投等債ETF比較也絲毫不遜色，打破「高息必須承擔高風險」的市場刻板印象。

進一步觀察報酬表現，00984B近半年報酬率達13%，在26檔月配型債券ETF中也高居前5強，顯示00984B不是只有息收亮眼，報酬表現也同樣強勁。

整體而言，就此份排行榜數據解讀，投資人可以發現高配息並不是非投等債ETF的專利，甚至千億級投等債也不見得就在配息或是報酬率上更具優勢。像是00984B這樣的投資等級債ETF，透過投資於三大信評機構平均信評為A以上的公司債，並且優選票面利率居前的標的，反而在配息與報酬雙方面都有更高一級的表現。在當前市場震盪環境中，對於追求穩定現金流的投資人而言，值得優先配置。

大華優利美A債15（00984B）和大華優利美公債20（00983B）皆為月配型ETF，近期首度公告配息，00983B每單位預計配發0.094元、00984B每單位預計配發0.126元，除息日皆為2026年1月2日，投資人若想參與配息，最晚要在12月31日前買進！

26檔月配型債券ETF配息率+報酬率排行榜

股票代碼ETF 名稱配息宣告日年化配息率(%)近六月總報酬率(%)
00984B大華優利美A債1512月16日9.0%13.3
00981B第一金優選非投債12月1日8.9%9.8
00953B群益優選非投等債12月18日7.5%11.1
00945B凱基美國非投等債12月1日7.1%11.6
00741B富邦全球非投等債12月1日6.3%10.6
00957B兆豐US優選投等債12月1日6.2%11.3
00980B台新特選IG債10+12月1日5.8%11.6
00982BFT投資級債20+12月1日5.7%12.3
00959B大華投等美債15Y+12月16日5.7%12.5
00937B群益ESG投等債20+12月1日5.7%11.9
00958B永豐ESG銀行債15+12月1日5.7%14.7
00966B統一ESG投等債15+12月16日5.5%11.9
00968B元大優息投等債12月1日5.4%12.2
00970B新光BBB投等債20+11月20日5.4%11.0
00933B國泰10Y+金融債12月1日5.2%14.2
00948B中信優息投資級債12月1日5.2%11.9
00890B凱基ESG BBB 債 15+12月1日5.1%10.9
00740B富邦全球投等債12月1日5.1%11.8
00777B凱基AAA至A公司債12月1日4.8%11.7
00778B凱基金融債20+12月1日4.7%13.8
00840B凱基IG精選15+12月1日4.6%12.0
00772B中信高評級公司債12月1日4.6%12.2
00883B中信ESG投資級債12月1日4.6%11.6
00942B台新美A公司債20+12月1日4.5%12.1
00950B凱基A級公司債12月16日4.5%12.5
00773B中信優先金融債12月1日4.5%14.3

資料來源：各投信、CMONEY；統計時間截至2025/12/19；年化配息率以宣告日收盤價計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00983B大華優利美公債20 00984B大華優利美A債15 00937B群益ESG投等債20+ 00772B中信高評級公司債 00981B第一金優選非投債

相關新聞

股市千點震盪現金流為救命繩！00984B投等債配息飆9％、00983B首配登場…26檔月配債ETF一次看

債蛙快收藏！近期股市動輒千點震盪，在2026年市場波動風險仍高的預期下，投資人對現金流的需求持續升溫，能夠提供穩定收益的債券ETF再度成為市場焦點。最新數據統計，月配型債券ETF近半年息價雙優，不僅報

主動式ETF重倉股 台積、台達電等獲逾八檔商品同步買進

主動式ETF夯，明（22）日又有新兵-主動元大AI新經濟（00990A）加入，將推動主動式股票ETF規模攀升至1,449...

主動式ETF 總投資人數突破67萬

今年台股行情表現亮眼，多次改寫歷史新高，但隨個股股價進入高檔，選股難度大增，不少投資人選擇主動式ETF。截至19日，主動...

貴金屬三兄弟瘋漲 相關ETF閃亮

在地緣政治避險需求、AI狂潮帶動工業需求下，金、銀、銅「貴」金屬三兄弟今年行情飆漲，更令市場瘋狂的是價格恐怕還沒見頂。美...

新ESG成分股出爐 009809新增13檔、刪除10檔

臺灣指數公司19日公告包含富邦淨零ESG 50（009809）所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自12...

台股震盪 持股金融股較高的台股ETF打敗大盤、周線收紅

美股近日處於震盪格局，台股周線終止連三紅，觀察台股震盪中，仍有十檔台股ETF連三日打敗大盤，其中凱基優選高股息30（00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。