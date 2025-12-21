股市千點震盪現金流為救命繩！00984B投等債配息飆9％、00983B首配登場…26檔月配債ETF一次看

債蛙快收藏！近期股市動輒千點震盪，在2026年市場波動風險仍高的預期下，投資人對現金流的需求持續升溫，能夠提供穩定收益的債券ETF再度成為市場焦點。最新數據統計，月配型債券ETF近半年息價雙優，不僅報酬率一路攀升，其中最高配息率甚至衝向9%。

根據CMONEY統計26檔投資等級債以及非投資等級債月配型債券ETF，以最新配息宣告日的收盤價計算，整體月配型債券ETF平均配息率水準達5.7%，近半年含息報酬率則是幾乎全部都在雙位數之上，僅僅只有第一金優選非投債（00981B）一檔含息報酬率不及10%，

當中值得注意的是，月配息債券ETF新兵大華優利美A債15（00984B）作為投資等級債券ETF，在這份排行榜中展現出明顯反差優勢。數據顯示，00984B配息率達9%以上，在月配型債券ETF中排行第一，不僅大幅勝出像是群益ESG投等債20+（00937B）、中信高評級公司債（00772B）這些千億級投等債ETF，就算是與非投等債ETF比較也絲毫不遜色，打破「高息必須承擔高風險」的市場刻板印象。

進一步觀察報酬表現，00984B近半年報酬率達13%，在26檔月配型債券ETF中也高居前5強，顯示00984B不是只有息收亮眼，報酬表現也同樣強勁。

整體而言，就此份排行榜數據解讀，投資人可以發現高配息並不是非投等債ETF的專利，甚至千億級投等債也不見得就在配息或是報酬率上更具優勢。像是00984B這樣的投資等級債ETF，透過投資於三大信評機構平均信評為A以上的公司債，並且優選票面利率居前的標的，反而在配息與報酬雙方面都有更高一級的表現。在當前市場震盪環境中，對於追求穩定現金流的投資人而言，值得優先配置。

大華優利美A債15（00984B）和大華優利美公債20（00983B）皆為月配型ETF，近期首度公告配息，00983B每單位預計配發0.094元、00984B每單位預計配發0.126元，除息日皆為2026年1月2日，投資人若想參與配息，最晚要在12月31日前買進！

26檔月配型債券ETF配息率+報酬率排行榜

股票代碼 ETF 名稱 配息宣告日 年化配息率(%) 近六月總報酬率(%) 00984B 大華優利美A債15 12月16日 9.0% 13.3 00981B 第一金優選非投債 12月1日 8.9% 9.8 00953B 群益優選非投等債 12月18日 7.5% 11.1 00945B 凱基美國非投等債 12月1日 7.1% 11.6 00741B 富邦全球非投等債 12月1日 6.3% 10.6 00957B 兆豐US優選投等債 12月1日 6.2% 11.3 00980B 台新特選IG債10+ 12月1日 5.8% 11.6 00982B FT投資級債20+ 12月1日 5.7% 12.3 00959B 大華投等美債15Y+ 12月16日 5.7% 12.5 00937B 群益ESG投等債20+ 12月1日 5.7% 11.9 00958B 永豐ESG銀行債15+ 12月1日 5.7% 14.7 00966B 統一ESG投等債15+ 12月16日 5.5% 11.9 00968B 元大優息投等債 12月1日 5.4% 12.2 00970B 新光BBB投等債20+ 11月20日 5.4% 11.0 00933B 國泰10Y+金融債 12月1日 5.2% 14.2 00948B 中信優息投資級債 12月1日 5.2% 11.9 00890B 凱基ESG BBB 債 15+ 12月1日 5.1% 10.9 00740B 富邦全球投等債 12月1日 5.1% 11.8 00777B 凱基AAA至A公司債 12月1日 4.8% 11.7 00778B 凱基金融債20+ 12月1日 4.7% 13.8 00840B 凱基IG精選15+ 12月1日 4.6% 12.0 00772B 中信高評級公司債 12月1日 4.6% 12.2 00883B 中信ESG投資級債 12月1日 4.6% 11.6 00942B 台新美A公司債20+ 12月1日 4.5% 12.1 00950B 凱基A級公司債 12月16日 4.5% 12.5 00773B 中信優先金融債 12月1日 4.5% 14.3

資料來源：各投信、CMONEY；統計時間截至2025/12/19；年化配息率以宣告日收盤價計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。