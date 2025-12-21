快訊

兆豐銀行員在北捷殺人案遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

台股高檔震盪 資金回流台股市值型及科技ETF

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台股高檔震盪，資金回流台股市值型及科技ETF。資金流向顯示，在11月最暢銷的10檔境內基金中，有七檔為台股ETF，包括兩檔市值型ETF（原型及槓桿各一）、兩檔主動式ETF、兩檔高股息ETF、一檔科技ETF。至於另外三檔基金，則包括兩檔債券型ETF、一檔貨幣市場型基金。

境內基金資訊觀測站統計，11月以元大台灣50（0050）單月強力吸金896億元最熱門。0050在第3季月月都為淨流出，但第4季大量吸金，12月初規模突破兆元，最近隨著台股修正規模來到9,698億元，仍高居所有ETF冠軍，規模遙遙領先其他ETF。

富邦科技（0052）為吸金亞軍，11月進帳205億元。這是國內第一檔科技ETF，也是「含積量」最多的ETF，最新的台積電比重高達69.2%。今年前三季，投資人持續贖回，0052規模不增反減，到第4季資金轉為淨流入，最新規模來到568億元，遠高於9月底的147億元、年初的152億元。

11月吸金第三及第四名分別為主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A），單月吸金各為118億元、102億元。這兩檔ETF都成立於今年5月，是第一批主動式ETF，兩檔績效出色，成立以來持續受到資金青睞，最新規模分別為280億元、474億元，分列主動式ETF規模第二及第一大。

11月熱銷第五到第十大境內基金依次為元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、統一強棒貨幣市場基金、群益ESG投等債20+、復華20年美債、元大台灣50正2，單月吸金介於52-99億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息

延伸閱讀

法人：指數站季線市場不悲觀 未來仍看AI相關題材帶動台股

CPI降溫點火反彈 費半漲2.9% 台股有望開啟新行情

外資長假效應 台股可望量縮盤堅

2026第一季操作重點 AI大升級

相關新聞

股市千點震盪現金流為救命繩！00984B投等債配息飆9％、00983B首配登場…26檔月配債ETF一次看

債蛙快收藏！近期股市動輒千點震盪，在2026年市場波動風險仍高的預期下，投資人對現金流的需求持續升溫，能夠提供穩定收益的債券ETF再度成為市場焦點。最新數據統計，月配型債券ETF近半年息價雙優，不僅報

主動式ETF重倉股 台積、台達電等獲逾八檔商品同步買進

主動式ETF夯，明（22）日又有新兵-主動元大AI新經濟（00990A）加入，將推動主動式股票ETF規模攀升至1,449...

主動式ETF 總投資人數突破67萬

今年台股行情表現亮眼，多次改寫歷史新高，但隨個股股價進入高檔，選股難度大增，不少投資人選擇主動式ETF。截至19日，主動...

貴金屬三兄弟瘋漲 相關ETF閃亮

在地緣政治避險需求、AI狂潮帶動工業需求下，金、銀、銅「貴」金屬三兄弟今年行情飆漲，更令市場瘋狂的是價格恐怕還沒見頂。美...

新ESG成分股出爐 009809新增13檔、刪除10檔

臺灣指數公司19日公告包含富邦淨零ESG 50（009809）所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自12...

台股震盪 持股金融股較高的台股ETF打敗大盤、周線收紅

美股近日處於震盪格局，台股周線終止連三紅，觀察台股震盪中，仍有十檔台股ETF連三日打敗大盤，其中凱基優選高股息30（00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。