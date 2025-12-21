貴金屬三兄弟瘋漲 相關ETF閃亮

在地緣政治避險需求、AI狂潮帶動工業需求下，金、銀、銅「貴」金屬三兄弟今年行情飆漲，更令市場瘋狂的是價格恐怕還沒見頂。美銀等法人都喊出金價可能上看每盎司5,000美元天價，另有法人認為白銀有機會挑戰70美元，「銅博士」將衝撞每噸15,000美元，帶動相關貴金屬ETF價量俱揚，成為投資新寵。

今年股票市場雖在上半年遇到川普關稅亂流，但下半年在美股帶動下，台股等東亞股市強漲，投資人賺得盆滿缽滿。不過，在股票之外，貴金屬也幫不少投資人掙得一桶金，銅今年來漲幅約達30%，黃金漲幅超過60%，白銀更是高達120%，而法人普遍看好2026年仍有上行空間。

國際白銀價格近期走勢強勁，現貨白銀19日已衝至67美元，觸歷史高檔，期元大道瓊白銀ETF今年第3季來市價也狂漲，四個月內大漲約68%，日成交量更由上半年的一、二千張規格跳增，上周平均日均量逼近萬張，達9,673張。期元大道瓊白銀ETF研究團隊表示，白銀將在未來十年內，為綠色能源轉型和數位轉型核心產業的「下一代金屬」，世界白銀協會最新報告直指全球產業對白銀的需求預計將進一步擴大，世界白銀協會引述牛津經濟研究院報告表示，未來五年關鍵技術領域需求的加速成長，全球產業對白銀需求將擴大，太陽能發電板、電動車及其基礎設施、資料中心和人工智慧等產業將在2030年前持續推動工業對白銀的需求成長。

金價強漲也吸引不少投資人搶進黃金ETF，國際金價19日收在4,361美元，接近歷史高價4,381美元。永豐期貨分析師劉佳倫表示，隨全球地緣政治緊張局勢加劇，愈來愈多國家開始加碼購買黃金，以作為對抗潛在經濟風險的策略。不過，黃金未來表現仍然受到全球經濟和地緣政治的影響，投資人進入市場時應保持謹慎。

銅屬於卑金屬， 但今年來價格大漲後，被業者戲稱變「貴」金屬。至於銅ETF的投資，期街口道瓊銅基金經理人張恩魁表示，預期2026年銅價變化，將會有底部的強力支撐，並從短線的激烈振盪，逐漸轉為高檔收斂，而且維持長期穩定樂觀的大方向。銅價明年第1季價格可能出現激烈振盪偏多格局，因中國大陸庫存降低，調節能力不足，加上聯準會降息造成資金流動。中期方面，美關鍵礦物清單與關稅壓力將成為中期走勢支撐。長期來看，AI、綠能、電網及電動車等結構性需求推動下，長線成長力道將穩定發揮支撐效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。