主動式ETF 總投資人數突破67萬

今年台股行情表現亮眼，多次改寫歷史新高，但隨個股股價進入高檔，選股難度大增，不少投資人選擇主動式ETF。截至19日，主動式ETF總投資人數已增至67.26萬人，單是上周便大增11.37萬人。

觀察15檔主動式ETF受益人數，成立來累計績效最佳的主動統一台股增長（00981A），單周增加超過2萬投資人，總投資人數突破20萬人，達21.01萬人，其他股票主動式ETF近一周人氣也攀升，單周都有超過千名投資人進場，包含主動群益台灣強棒增加0.52萬人、主動統一全球創新0.31萬人、主動野村台灣50增加0.16萬人、主動野村臺灣優選0.15萬人、主動安聯台灣高息0.10萬人。

至於在上周18日掛牌的主動復華未來50以超過5萬投資人之姿，空降主動式ETF的第四大人氣，總投資人數來到5.05萬人，僅次於主動統一台股增長21.01萬人、主動群益台灣強棒的15.07萬人、主動野村臺灣優選5.56萬人；明（22）日將掛牌的主動元大AI新經濟將以2.6萬人，成為第八大。

展望後市，主動群益科技創新經理人陳朝政表示，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，今年相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣，2026年表現仍可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

