主動式ETF重倉股 台積、台達電等獲逾八檔商品同步買進

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
主動式ETF夯，明（22）日又有新兵-主動元大AI新經濟（00990A）加入，將推動主動式股票ETF規模攀升至1,449.9億元。彙整11檔主動式股票ETF最新持股名單更可發現，有19檔個股均有五檔以上主動式ETF納入持股，當中又以台積電（2330）、台達電、台光電、奇鋐最受寵，至少八檔同步買進。

2025年是主動式ETF元年，主動元大AI新經濟掛牌後，主動式ETF總檔數將增加至15檔，其中，股票型ETF占11檔，其中投資台股六檔、投資海外五檔。規模超過百億元者，依序為主動統一台股增長475.37億元、主動群益台灣強棒280.78億元、主動元大AI新經濟195.5億元、主動復華未來50的148.58億元，全數為股票型ETF，顯示台灣投資人目前也相對偏好股票商品。

從成立以來報酬率觀察，統計至19日，主動統一台股增長累計達61.7%、主動野村臺灣優選也有50.7%、主動群益台灣強棒也來到43.4%，紛紛展現優於大盤的成長動能。

統計11檔主動式股票ETF最新持股清單，有19檔個股均被五檔以上ETF納入，當中18檔都是AI概念股。其中，最受主動式ETF基金經理人青睞的個股，毋庸置疑是台積電，在九檔主動式ETF持股清單都可以發現蹤跡，且不只主動式台股ETF，就連鎖定全球市場的主動統一全球創新、主動元大AI新經濟、主動台新龍頭成長也能看到。

在台積電之後，台達電、台光電、奇鋐等三檔個股各獲八檔主動式股票ETF持有；金像電也有七檔主動式股票ETF納入；川湖、鴻海、京元電子、緯創、貿聯-KY、台燿、緯穎則有六檔主動式股票ETF所持有。國巨*、智邦、文曄、日月光投控、富世達、勤誠、富邦金也有五檔主動式股票ETF持股。19檔個股中，僅富邦金為非電子股。

展望台股後市，綜合統一、群益等投信看法，台股仍呈現「高檔震盪」格局，時序進入年底，上市櫃公司將於明年1月起陸續揭露財報與召開法說會，並公布業績展望，有助市場釐清產業發展走向。同時，市場開始以2026年獲利預估來計算個股估值，隨AI題材持續發酵，台股將持續反應企業獲利成長，中長期表現值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

