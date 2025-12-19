聽新聞
台股震盪 持股金融股較高的台股ETF打敗大盤、周線收紅
美股近日處於震盪格局，台股周線終止連三紅，觀察台股震盪中，仍有十檔台股ETF連三日打敗大盤，其中凱基優選高股息30（00915）、國泰股利精選30，及復華富時高息低波更是連三日都繳出正報酬成績單，同時周線也收紅。
法人認為，投資人持續放大檢視AI投資變現能力，近期市場短線波動在所難免。另一方面，受惠金融產業近日強勢帶動，連續三日繳出正報酬的高股息ETF，金融持股權重較高，在市場波動之際，展現出其防禦特性，降低波動度。
凱基優選高股息30 ETF研究團隊表示，受惠AI產業需求強勁，今年台灣上市公司前三季累計營收創下近十年同期新高，而明年市場預期台股EPS成長率能夠連續兩年維持雙位數增長，除電子產業持續受惠AI趨勢外，景氣回升與資金輪動也有望推升傳產與金融類股表現。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
