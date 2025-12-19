快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股震盪 持股金融股較高的台股ETF打敗大盤、周線收紅

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股震盪中，仍有十檔台股ETF連三日打敗大盤，其中凱基優選高股息30、國泰股利精選30，及復華富時高息低波更是連三日都繳出正報酬成績單。（本報系資料庫）
台股震盪中，仍有十檔台股ETF連三日打敗大盤，其中凱基優選高股息30、國泰股利精選30，及復華富時高息低波更是連三日都繳出正報酬成績單。（本報系資料庫）

美股近日處於震盪格局，台股周線終止連三紅，觀察台股震盪中，仍有十檔台股ETF連三日打敗大盤，其中凱基優選高股息30（00915）、國泰股利精選30，及復華富時高息低波更是連三日都繳出正報酬成績單，同時周線也收紅。

法人認為，投資人持續放大檢視AI投資變現能力，近期市場短線波動在所難免。另一方面，受惠金融產業近日強勢帶動，連續三日繳出正報酬的高股息ETF，金融持股權重較高，在市場波動之際，展現出其防禦特性，降低波動度。

凱基優選高股息30 ETF研究團隊表示，受惠AI產業需求強勁，今年台灣上市公司前三季累計營收創下近十年同期新高，而明年市場預期台股EPS成長率能夠連續兩年維持雙位數增長，除電子產業持續受惠AI趨勢外，景氣回升與資金輪動也有望推升傳產與金融類股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股 ETF 國泰 凱基

延伸閱讀

台股站上5日線、月線 收27,696點、上漲227點 台積電收平盤1,430元

電子股領漲　台股上揚逾400點重登月線

AI非泡沫…台股震盪也不改做多立場！直雲：現在還是降息大循環

金融股12月全面接棒！中信金（2891）逼50元、市值超0050…網卻狂刷「最後一棒」

相關新聞

台股震盪 持股金融股較高的台股ETF打敗大盤、周線收紅

美股近日處於震盪格局，台股周線終止連三紅，觀察台股震盪中，仍有十檔台股ETF連三日打敗大盤，其中凱基優選高股息30（00...

問股票買什麼「答案總是0050」淪為口號？網：如果輸就是全市場陪你

「問投資，底下永遠只回0050、0056。」一名網友在Dcard抱怨投資討論越來越像口號大會，直言這種建議「小學生都會」，結果貼文被轉到股板後，反而引爆更激烈的嘲諷與反擊。 原PO不滿投資討論區

主動式 ETF 再添新兵 元大全球 AI 新經濟主動式 ETF 22日掛牌上市

主動式ETF規模持續成長，本土投信龍頭元大投信也即將加入發行主動式ETF的行列。臺灣證券交易所表示，元大全球AI新經濟主...

台股ETF四強 逆勢紅

受美股科技類股跌勢影響，台股連跌4天，加權報酬指數下跌2.5%，不過，金融股漲勢凌厲，本周逆勢上漲2.7%居所有類股指數...

台股主動式ETF 熱翻天

大盤近日連跌，台股ETF規模跟著縮水，不過隨新主動式台股ETF掛牌，讓主動台股ETF增加到六檔，規模突破千億元大關，來到...

00991A 上市交投火熱

近期盤勢震盪提供逢低買點，進一步推升台股主動式ETF交投熱絡，據統計，現有六檔標的昨（18）日皆維持溢價狀態；主動復華未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。