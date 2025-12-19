問股票買什麼「答案總是0050」淪為口號？網：如果輸就是全市場陪你

「問投資，底下永遠只回0050、0056。」一名網友在Dcard抱怨投資討論越來越像口號大會，直言這種建議「小學生都會」，結果貼文被轉到股板後，反而引爆更激烈的嘲諷與反擊。

原PO不滿投資討論區留言常被「清一色買0050」洗版，甚至出現「買0050你會感謝我」這類簡化說法，認為毫無討論價值。報導指出，0050追蹤台灣50指數，成分以大型權值股為主，長期受惠台股成長，也因台積電占比高，成為新手最常被推薦的入門ETF；相對地，0056則偏向現金流取向，常被拿來對照成長型與配息型投資差異。這番情緒性發言，也讓話題從ETF本身，延伸到「投資到底要的是簡單，還是刺激」。

不少網友力挺「買0050」本來就是合理答案，認為嫌棄的人多半是績效說不出口，「0050今年有30%左右耶 至少先贏再來瞧不起0050」、「明明買大盤是最簡單最賺錢的，只要人為干預就減少」、「瞎忙個老半天 結果績效輸0050 何苦呢？」。也有人直接反酸原PO，「狗都贏錢，你呢？」、「如果輸那就是全市場陪你輸」。

另一派則認為0050被過度神話，投資不該只剩單一標準答案，「市值型ETF只能小賺…沒看過靠0050成為富豪的例子」、「0050就台積電形狀 不如買台積電」、「0050滿畸形 哪天GG完蛋 49家企業沒人可扛住大廈將傾」。也有人點出情緒落差來源，「有人就不喜歡無聊的賺錢 喜歡痛快賠錢 隨他去」、「不然要像上面那個2025處男一樣 買什麼賠什麼 看起來才比較不像小學生嗎ㄎㄎ」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。