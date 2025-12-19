主動式 ETF 再添新兵 元大全球 AI 新經濟主動式 ETF 22日掛牌上市

主動式ETF規模持續成長，本土投信龍頭元大投信也即將加入發行主動式ETF的行列。臺灣證券交易所表示，元大全球AI新經濟主動式ETF（00990A）受益憑證將於2025年12月22日掛牌上市，並得辦理融資融券，該檔ETF無設定績效指標。

證交所表示，根據元大投信送件資料內容，該檔ETF為投資海外股票的主動式ETF，聚焦於AI基礎建設與AI技術應用兩大核心，投資受益於人工智慧技術發展並在相關基礎設施建設中扮演重要角色的企業，以及使用人工智慧技術相關企業，研究團隊透過總體經濟趨勢、國家產業政策及AI產業發展趨勢、個股基本面的研判，並採用財務體質、技術護城河、企業獲利能力與成長潛力等篩選條件，遴選AI產業鏈優質標的。

集中市場掛牌上市ETF將達202檔(含被動式ETF 189檔及主動式ETF 13檔)。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

