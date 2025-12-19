台股ETF四強 逆勢紅

受美股科技類股跌勢影響，台股連跌4天，加權報酬指數下跌2.5%，不過，金融股漲勢凌厲，本周逆勢上漲2.7%居所有類股指數之冠，帶動持有金融類股居多的高息股ETF展現出穩健特性。

截至昨（18）日，根據CMoney統計69檔台股原型ETF近一周量價的表現，篩選本周日均量超過萬張的熱門台股原型ETF，前四強逆勢上漲，依序為群益台灣精選高息（00919）2.4%、富邦特選高股息30的0.6%、元大台灣高息低波0.5%、國泰永續高股息0.3%；至於復華台灣科技優息、大華優利高填息30、元大台灣價值高息、元大高股息、國泰台灣領袖50、元大台灣50本周拉回0.2%至2.4%間。

群益投信台股ETF研究團隊表示，整體而言，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，金融股後市來看，2026年受惠於壽險接軌IFRS 17，預估獲利將顯著。加上市場預期聯準會（Fed）降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升，以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

整體而言，歷史經驗顯示，資產泡沫通常是在Fed的升息循環中才破裂，在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，股市沒有轉為空頭市場的疑慮。

台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

受到關稅等因素影響，法人認為，今年台股價值投資相對落後，包括高爾夫球頭、汽車碰撞件、紡織、食品等股價表現低迷，衝擊高股息低波動績效，元大台灣高息低波選股邏輯並非追求資金熱點或成長股，而是透過本益比評估低買高賣，並藉由降低成分股齊漲齊跌風險，用低波動策略參與高股息。

目前市場資金針對AI概念股積極操作布局，因此建議應視元大台灣高息低波為防禦性部位而非攻擊型，可將預備逢低加碼的現金投入以增加收益，等待AI股修正時轉進，亦可將債券ETF調整為具低波特色且更具成長空間的元大台灣高息低波。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。