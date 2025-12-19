台股主動式ETF 熱翻天

大盤近日連跌，台股ETF規模跟著縮水，不過隨新主動式台股ETF掛牌，讓主動台股ETF增加到六檔，規模突破千億元大關，來到1,023.1億元。由於年底前還有主動群益科技創新（00992A）、台新臺灣優勢成長（00987A）主動式ETF兩檔將上市，規模持續增加可期。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。

隨著各大科技企業積極布局AI設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，台股行情近20年從未連續兩年呈現負報酬，近兩年受惠AI蓬勃發展，表現更加卓越，甚至有超越美股的含息報酬率，是值得投資人長期關注的賽道。有鑑於AI發展仍是現在進行式，台股火燙行情有望延續。根據市場最新預估，台股明年每股盈餘年增長率將達22.6%，超越今年的11.2%。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊指出，美系雲端服務業者（CSP）持續上修資本支出，也宣布加大投資力度，擴充其雲端部門對美國政府的AI與高效運算基礎設施，AI產業無疑仍是長線趨勢題材，台灣穩坐AI供應島鏈樞紐，無論美國科技巨頭如何捉對廝殺，技術居於領先地位的台廠，訂單動能不受影響，可望持續成為主要受惠者。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易強調，台股融資餘額回升到3,300億元左右，已接近4月對等關稅超預期金額，因此籌碼面上略顯凌亂。可趁回檔之際進行中長線布局，布局策略應著重公司長期發展優勢，如半導體先進製程、半導體材料、通訊等類股，以及AI應用以及提高生產力相關族群。

整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。