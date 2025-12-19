00991A 上市交投火熱

近期盤勢震盪提供逢低買點，進一步推升台股主動式ETF交投熱絡，據統計，現有六檔標的昨（18）日皆維持溢價狀態；主動復華未來50（00991A）上市首日成交量近27萬張，再度刷新台股主動式ETF掛牌成交量紀錄。

從各投信官網統計顯示，六檔台股主動式ETF昨天溢價幅度介於0.07~0.35%，00991A逆勢抗跌，單日成交量衝上全市場第三大，突破先前主動群益台灣強棒25萬張紀錄，另主動統一台股增長昨日成交量也有11萬多張，擠進成交量排行前十大之列。

累計所有主動式ETF自今年第2季上路以來，已有14檔標的，整體總規模達1,200多億元，從最新成交量來看，股票型ETF最受投資人青睞，單日成交量突破萬張標的，主要集中在台股主題；加計昨天掛牌的00991A，台股主動式ETF總規模正式突破千億元大關。

台股昨日受美國科技股震盪衝擊，再度回測月線支撐，不過，半導體類股表現比大盤抗跌，成為撐盤要角。主動復華未來50經理人呂宏宇表示，台股基本面良好及評價面合理，回檔修正提供逢低布局時機，預期接下來產業成長性仍以AI供應鏈為主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。