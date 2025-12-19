美股一般型ETF 長線俏

美股近期震盪，展望後市，法人認為，2026年企業獲利成長將更勝今年，在元月效應明顯、降息循環啟動、CSP大廠持續上修資本支出的環境下，美股續航力仍加，看好美股長線表現。

根據CMoney統計至昨（18）日，近一季美股一般型ETF前十強依序為國泰美國道瓊（00668）8.7%、台新標普科技精選7.2%、中信NASDAQ的6.4%、富邦NASDAQ的6.24%、元大S&P 500的6.22%、永豐美國500大5.9%、統一美國50的5.78%、台新標普500的5.71%、野村美國研發龍頭5.5%、復華S&P 500成長4.7%。

富邦標普500經理人謝恩雅表示，根據Bloomberg資料，美國企業獲利展望持續上行，預估2026年標普500企業獲利成長率可達15.7%，優於2025年的11.2%，展現美股企業營運體質穩健、獲利具延續性，長線投資價值依舊明確。

聯準會12月再降息1碼，並淡化未來貨幣政策不確定性，有助降低市場避險情緒。降息循環重啟、資金面維持寬鬆，為美股後市帶來更具支撐力的資金環境，預期有助延續當前多頭格局。

市場關注的元月效應也成為提前布局S&P 500的重要訊號。根據Lipper資料，過去十年（2016–2025），S&P 500指數1月收紅機率達60%，其中，2023–2025年更呈現連三年上漲，建議投資人可於12月提前卡位，掌握元月行情啟動前的布局良機。

台新標普500研究團隊指出，綜觀過去數十年，美國股市長期位居全球最大市值國，即便經歷1987年黑色星期一、2000年科技泡沫、2008年金融海嘯及2020年新冠疫情危機等，大跌過後美國股市仍能創下歷史新高，又根據歷史統計，自1929年以來近百年數據顯示，持有美國S&P 500指數短中長期正報酬機率皆高達六成以上，尤其若持有十年，勝率更高達94%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。