富邦標普500 ETF 19日掛牌

即將邁入2026年，在企業獲利動能持續支撐美股表現下，標普500指數可望延續長線多頭格局。華爾街多家投行策略師指出，2026年美股將呈現類股大輪動走勢，資金輪動範圍涵蓋科技、醫療保健、公用事業、工業、金融、能源及非必需消費等產業，顯示美股成長動能已由單一族群擴散至整體市場。

富邦投信表示，看好美股長線基本面穩健，企業獲利成長動能可望於2026年進一步增溫。旗下富邦標普500 ETF（009814）已於12月4日獲主管機關核准成立，並將於今（19）日在證券櫃檯買賣中心掛牌，提供投資人掌握美股核心資產的全新配置工具。

富邦標普500 ETF經理人謝恩雅指出，基本面是支撐2026年美股類股輪動的關鍵因素。根據FactSet資料，預估2026年S&P 500企業全年EPS為309.3美元，優於2025年的270.86美元，顯示美國企業營運體質穩健、獲利成長具延續性，美股長線投資價值依舊明確。

富邦標普500 ETF為富邦投信最新推出、專為台灣投資人設計的美股核心指數型ETF，追蹤全球最具代表性的S&P 500指數，透過單一商品即可一次布局美國500大龍頭企業，產業涵蓋科技、金融、醫療、消費等多元領域，有助投資組合分散風險並參與美國經濟長期成長。

009814採用指數化被動管理策略，投資組合透明，與標的指數連動度高，有助降低追蹤誤差、忠實反映美股整體表現；同時採季配息機制，為國內追蹤標普500指數ETF中首檔季配息設計，兼顧資本成長與現金流需求。

發行價格每單位新台幣10元，投資門檻親民，適合新手與長期投資人以定期定額方式參與美股市場，且不需開立海外券商帳戶，即可在台股市場便利交易。

富邦投信強調，在美股企業獲利展望樂觀、元月效應可期及降息循環逐步展開環境下，009814於12月19日掛牌上市，提供投資人提前布局2025至2026年美股行情、打造核心資產配置的關鍵切入點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。