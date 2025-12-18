復華00991A 掛牌首日 狂捲27萬張！奪成交量第三大

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
近期盤勢震盪提供逢低買點，進一步推升台股主動式ETF交投熱絡。台股示意圖。記者余承翰／攝影
近期盤勢震盪提供逢低買點，進一步推升台股主動式ETF交投熱絡，據統計，現有六檔標的18日皆維持溢價狀態；值得注意的是，上市首日的主動復華未來50（00991A）單日成交量近27萬張，再度刷新台股主動式ETF掛牌成交量紀錄。

從各投信官網統計顯示，六檔台股主動式ETF於18日溢價幅度介於0.07%-0.35%，00991A逆勢抗跌，單日成交量衝上全市場第三大，突破先前主動群益台灣強棒（00982A）25萬張紀錄之外，主動統一台股增長（00981A）當日成交量也有11萬多張，擠進成交量排行前十大之列。

累計主動式ETF自今年第2季上路以來，已有14檔標的，總規模達1,200多億元，從最新成交量來看，股票型ETF最受投資人青睞，單日成交量突破萬張標的，主要集中在台股主題；加計18日掛牌的00991A，台股主動式ETF總規模正式突破千億元大關。

台股18日受美國科技股震盪衝擊，再度回測月線支撐，不過，半導體類股表現比大盤抗跌，成為撐盤要角。主動復華未來50（00991A）經理人呂宏宇表示，台股基本面良好及評價面合理，回檔修正提供逢低布局時機，預期接下來產業成長性仍以AI供應鏈為主軸。

事實上，00991初期布局以先進製程、封測及相關設備，以及如散熱、PCB、電源、連接器等資料中心關鍵零組件個股為布局核心，但也關注循環性產業機會，彈性布局於金融、航運、軍工等具獲利潛力的非電子族群。

根據復華投信官網顯示，00991A前十大持股及權重依序是台積電（2330）19.1%、鴻勁（7769）5.3%、奇鋐（3017）近5%、緯穎（6669）4.8%、貿聯-KY（3665）4.5%、台光電（2383）4.3%、台達電子（2308）4.1%、群聯（8299）近4%、智邦（2345）3.4%、川湖（2059）3.4%等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

