Fed降息靈藥失效？距今年首次降息滿3個月 3檔重量級台股ETF漲勢亮眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖／AI生成
ETF示意圖／AI生成

Fed宣布12月再次降息，但股市卻如坐溜滑梯，不僅美股四大指數全數收黑，台股18日更一度跌破季線，不少投資人都在問「難道降息靈藥失效了」？但回顧今年Fed首度降息到今天恰好滿3個月，台股不僅走勢比美股還亮眼，甚至還有3檔規模逾百億級以上的台股ETF績效跑贏大盤，分別為統一00981A、元大0050和野村00935，顯見台股ETF的上漲動能不容小覷。

不甩川普聲聲呼喚，Fed直到台灣時間9月18日才啟動今年的第一次降息，隨後連續在10、12月都有降息動作。自今年首度降息以來正好滿3個月（9/18-12/18），根據CMoney統計數據顯示，不論台股或美股大盤均為正報酬；台股加權指數的漲幅直逼7%，美股S&P500指數截至目前為止（9/18-12/17）約1.4%左右。足見在資金充裕與AI浪潮帶動下，賣鏟子的台灣企業獲利不斷上升，的確為台股帶來相當強勁的上漲動能。

在台股ETF市場中，更有3檔規模達百億元等級以上、相當受到矚目的台股ETF，在降息後強勢上漲，甚至遠遠超車大盤。漲勢最亮麗的，就是規模逾450億元的主動統一台股增長（00981A），近3個月漲幅高達13%；其次則是規模一度突破兆元關卡的元大台灣50（0050），及規模才跨過百億門檻的野村臺灣新科技50（00935），這兩檔的漲幅也約9%。

對於台股近日來表現疲弱，統一投信表示，主要是受到重量級美國科技股走疲所影響，雖18日台股大盤驚險收在季線之上，但近來融資水位仍處於偏高狀態，短線上較易受消息面影響，因而使波動加大。不過，長線而言，受惠Fed降息利多，加上AI產業增長持續加速，仍樂觀看待明年台股表現，加權指數也有相當大的機會能夠再創新高。產業方面，看好AI伺服器升級，將可望為AI ASIC、散熱、PCB／CCL等三大領域，帶來躍進式成長空間。

規模達百億級以上且自今年首度降息以來漲幅超越大盤的台股ETF。（資料來源：CMoney，資料日期：2025/09/18-2025/12/18）
規模達百億級以上且自今年首度降息以來漲幅超越大盤的台股ETF。（資料來源：CMoney，資料日期：2025/09/18-2025/12/18）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 降息 美股 Fed ETF 川普

