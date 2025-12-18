0050等六檔台股ETF明起換股 南亞科將延後生效

富時羅素系列指數季度調整將自19日交易結束後生效，牽動六檔台股ETF，同樣追蹤臺灣50指數的市值型ETF-元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）四進四出，其中，四支新成分股之一的南亞科（2408）因列入處置，所以將延後至22日生效。

臺灣指數公司公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣高股息、臺灣永續指數等指數審核結果，相關成分股納入及刪除變動將自12月19日（星期五）交易結束後生效。

根據臺灣指數公司公告，南亞科列入處置有價證券，依據臺灣指數系列基本規則3.4.1規定，該成分股納入刪除的異動將延期，直至該股票經臺灣證券交易所公告非處置有價證券，而成分股納入刪除異動將於定審生效日後實施並提供技術通知。

富時國際有限公司和臺灣證券交易所合編的臺灣指數系列受影響的指數包含臺灣50指數、臺灣中型100指數，南亞科自臺灣中型100指數成分股刪除、南亞科自臺灣50指數納入，成分股異動將延期12月22日生效。

追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科；刪除中租-KY、和碩、上海商銀、陽明。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100則新增及刪除七檔，納入中租-KY、禾榮科、和碩、上海商銀、創見、穎崴、陽明；刪除貿聯-KY、致茂、遠雄、健策、愛山林、南亞科、佳世達。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技新增兩檔、刪除一檔，納入創見、穎崴；刪除佳世達。

追蹤臺灣高股息指數的元大高股息成分股此次新增及刪除三檔，納入玉山金、長榮航太、台灣大；刪除東元、中租-KY、臻鼎-KY。值得一提的是，指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，分別為12月22日、23日、24日、26日及29日。

追蹤臺灣永續指數的元大臺灣ESG永續新增及刪除三檔，納入貿聯-KY、金像電、文曄；刪除中鋼、南亞、台泥。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。