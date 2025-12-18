快訊

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

日本年度四字成語出爐！「古米奮鬥」象徵米價飆升

聽新聞
0:00 / 0:00

0050等六檔台股ETF明起換股 南亞科將延後生效

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
富時羅素系列指數季度調整將自19日交易結束後生效，牽動六檔台股ETF。ETF示意圖／AI生成
富時羅素系列指數季度調整將自19日交易結束後生效，牽動六檔台股ETF。ETF示意圖／AI生成

富時羅素系列指數季度調整將自19日交易結束後生效，牽動六檔台股ETF，同樣追蹤臺灣50指數的市值型ETF-元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）四進四出，其中，四支新成分股之一的南亞科（2408）因列入處置，所以將延後至22日生效。

臺灣指數公司公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣高股息、臺灣永續指數等指數審核結果，相關成分股納入及刪除變動將自12月19日（星期五）交易結束後生效。

根據臺灣指數公司公告，南亞科列入處置有價證券，依據臺灣指數系列基本規則3.4.1規定，該成分股納入刪除的異動將延期，直至該股票經臺灣證券交易所公告非處置有價證券，而成分股納入刪除異動將於定審生效日後實施並提供技術通知。

富時國際有限公司和臺灣證券交易所合編的臺灣指數系列受影響的指數包含臺灣50指數、臺灣中型100指數，南亞科自臺灣中型100指數成分股刪除、南亞科自臺灣50指數納入，成分股異動將延期12月22日生效。

追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科；刪除中租-KY、和碩、上海商銀、陽明。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100則新增及刪除七檔，納入中租-KY、禾榮科、和碩、上海商銀、創見、穎崴、陽明；刪除貿聯-KY、致茂、遠雄、健策、愛山林、南亞科、佳世達

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技新增兩檔、刪除一檔，納入創見、穎崴；刪除佳世達。

追蹤臺灣高股息指數的元大高股息成分股此次新增及刪除三檔，納入玉山金、長榮航太、台灣大；刪除東元、中租-KY、臻鼎-KY。值得一提的是，指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，分別為12月22日、23日、24日、26日及29日。

追蹤臺灣永續指數的元大臺灣ESG永續新增及刪除三檔，納入貿聯-KY、金像電、文曄；刪除中鋼、南亞、台泥。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

南亞科 元大 ETF 台股 佳世達 穎崴

延伸閱讀

本土買不贏外資！三大法人續賣超162億元 台股苦守季線

主動式台股ETF 人氣旺

記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

南亞科期貨保證金調高

相關新聞

AI浪潮兇猛時00757很香！真星華：但泡泡破了跌幅將不敢想像

買統一FANG+（00757）的提醒事項 00757網羅世界級十家巨頭公司，搭上AI及科技浪潮，預計成長性強。 記住「高報酬、高風險」 其成份股幾乎都是美股，無漲跌輻限制，加上市場不時傳出AI股

主動式ETF人多會危險？小童比較「00980A、00981A、00982A」：最看好它

不少人詢問主動式ETF可以買嗎？00980A、00981A、00982A又應該怎麼選？ 首先，先討論為什麼近期主動式ETF的討論度那麼高？主要是因為它結合了主動式基金跟被動型ETF的優點。

輪動開始發酵…00919只花2個交易日就填息！存股哥：策略會從一而終不會改變

00919今天（12/17）盤中強勢填息，這次填息只花了2個交易日！近期走勢轉強主要還是金融股表現相當強勁，00919三大成分股都是重磅金融股，國泰金、中信金、富邦金加起來權重達41.59%。

債息要比股息香？專家點看好00983B、00984B：信評高+政策支撐是關鍵

債息愈來愈香！聯準會2025年連續3度降息，更在12月宣布啟動購債計畫，政策利多加持，債券投資吸引力大增。 根據CMONEY統計，截至12月17日，年化實際配息率最高前10名債券ETF平均水準為7.65%，最高更達到9%以上。法人建議，收息族可從高配息率債券ETF中優先選擇較高信評標的，在收益與風險之間取得平衡，提升現金流的同時，也避免信用風險過度放大。 CMONEY統計，年化實際配息率最高前10檔債券ETF中，共有3檔債券ETF年化實際配息率在9%之上，包括復華20年美債(00768B)、第一金優選非投等債(00981B)，以及大華優利美A債15(00984B)。

7張0050半年多存到…零股+股息再投入真的有感！存股哥：高股息、市值型我全都要

今天買進400股0050，存了半年多累積張數達到7張嘍，目前成本均價51.50，帳面報酬$74,179(20.58%) 小孩才做選擇大人全都要，高股息、市值型我就一起布局，前5張用股票質押買進，

009803沒跟到最後買進日也不晚？還有「填息行情」可以跟

本周是ETF除息與換股的高峰時期，統計共近30檔股債ETF於本周除息，其中又有不少台股ETF同時進行指數成分股定審換股，玉山投信指出，近期不少ETF表現亮眼，不論是指數型或主動型ETF皆然，在歷次除息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。