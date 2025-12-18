快訊

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

500元假鈔充斥市場？央行澄清「舊圖被轉傳」 5特徵辨識真偽

聽新聞
0:00 / 0:00

AI浪潮兇猛時00757很香！真星華：但泡泡破了跌幅將不敢想像

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
00757聚焦全球十家科技巨頭，搭上AI與科技成長浪潮，潛在報酬吸引人。 但別忘了，高報酬背後，往往伴隨高波動與高風險。記者余承翰／攝影
00757聚焦全球十家科技巨頭，搭上AI與科技成長浪潮，潛在報酬吸引人。 但別忘了，高報酬背後，往往伴隨高波動與高風險。記者余承翰／攝影

買統一FANG+（00757）的提醒事項

00757網羅世界級十家巨頭公司，搭上AI及科技浪潮，預計成長性強。

記住「高報酬、高風險」

其成份股幾乎都是美股，無漲跌輻限制，加上市場不時傳出AI股價估值過高的傳聞。

雖然AI產業逐漸融入生活，不至於產業泡沫，但是股價可能有泡沫情形，一旦泡泡破了，00757跌幅不敢想像。

我目前只持有1張，占股票資產比例小，即使下跌也不怕。

若有跟單的人，請注意資產配置比例，要舒服安心，不影響情緒。

尤其是退休人士，不宜讓整體資產波動過大。投資簡單無腦，生活快樂無煩惱，才是樂活退休人生。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ ETF 科技

相關新聞

AI浪潮兇猛時00757很香！真星華：但泡泡破了跌幅將不敢想像

買統一FANG+（00757）的提醒事項 00757網羅世界級十家巨頭公司，搭上AI及科技浪潮，預計成長性強。 記住「高報酬、高風險」 其成份股幾乎都是美股，無漲跌輻限制，加上市場不時傳出AI股

主動式ETF人多會危險？小童比較「00980A、00981A、00982A」：最看好它

不少人詢問主動式ETF可以買嗎？00980A、00981A、00982A又應該怎麼選？ 首先，先討論為什麼近期主動式ETF的討論度那麼高？主要是因為它結合了主動式基金跟被動型ETF的優點。

輪動開始發酵…00919只花2個交易日就填息！存股哥：策略會從一而終不會改變

00919今天（12/17）盤中強勢填息，這次填息只花了2個交易日！近期走勢轉強主要還是金融股表現相當強勁，00919三大成分股都是重磅金融股，國泰金、中信金、富邦金加起來權重達41.59%。

債息要比股息香？專家點看好00983B、00984B：信評高+政策支撐是關鍵

債息愈來愈香！聯準會2025年連續3度降息，更在12月宣布啟動購債計畫，政策利多加持，債券投資吸引力大增。 根據CMONEY統計，截至12月17日，年化實際配息率最高前10名債券ETF平均水準為7.65%，最高更達到9%以上。法人建議，收息族可從高配息率債券ETF中優先選擇較高信評標的，在收益與風險之間取得平衡，提升現金流的同時，也避免信用風險過度放大。 CMONEY統計，年化實際配息率最高前10檔債券ETF中，共有3檔債券ETF年化實際配息率在9%之上，包括復華20年美債(00768B)、第一金優選非投等債(00981B)，以及大華優利美A債15(00984B)。

7張0050半年多存到…零股+股息再投入真的有感！存股哥：高股息、市值型我全都要

今天買進400股0050，存了半年多累積張數達到7張嘍，目前成本均價51.50，帳面報酬$74,179(20.58%) 小孩才做選擇大人全都要，高股息、市值型我就一起布局，前5張用股票質押買進，

009803沒跟到最後買進日也不晚？還有「填息行情」可以跟

本周是ETF除息與換股的高峰時期，統計共近30檔股債ETF於本周除息，其中又有不少台股ETF同時進行指數成分股定審換股，玉山投信指出，近期不少ETF表現亮眼，不論是指數型或主動型ETF皆然，在歷次除息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。