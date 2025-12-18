AI浪潮兇猛時00757很香！真星華：但泡泡破了跌幅將不敢想像

買統一FANG+（00757）的提醒事項

00757網羅世界級十家巨頭公司，搭上AI及科技浪潮，預計成長性強。

記住「高報酬、高風險」

其成份股幾乎都是美股，無漲跌輻限制，加上市場不時傳出AI股價估值過高的傳聞。

雖然AI產業逐漸融入生活，不至於產業泡沫，但是股價可能有泡沫情形，一旦泡泡破了，00757跌幅不敢想像。

我目前只持有1張，占股票資產比例小，即使下跌也不怕。

若有跟單的人，請注意資產配置比例，要舒服安心，不影響情緒。

尤其是退休人士，不宜讓整體資產波動過大。投資簡單無腦，生活快樂無煩惱，才是樂活退休人生。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。