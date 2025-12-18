百億主動式 ETF 00991A 12月18日掛牌 股價逆勢走揚

主動復華未來50ETF（00991A）18日掛牌，大盤走勢不佳，該ETF逆勢走揚。主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，以目前投資環境與個股成長潛力評估，初期部位配置在市值前50大的股票檔數約25~30檔、市值第51~150大的股票約20~25檔；市值前50大與市值第51~150大股票布局配置，占基金淨資產之配比約為七比三，以兼顧產業趨勢及大盤現況。

呂宏宇指出，AI仍是台股最重要的成長動能，隨AI相關技術與產品應用進步、龍頭廠商策略合作或跨足更多應用端領域，將帶來新的成長機會，因此布局投資主題將分四大類，鎖定產業能見度較高、具成長性的AI供應鏈類股，其中半導體配置比重約35-45%，聚焦AI使先進製程、封測及相關設備需求大增，供需失衡受惠股等；35-45%布局於AI資料中心相關的關鍵零組件，例如散熱、PCB、電源、連接器等電子零組件類股；5-15%於AI伺服器、網通等；同時也會擇機布局具獲利潛力的金融、航運、內需、綠能、軍工等非電子族群。

台股市場近期出現評價偏高與AI變現進程不確定性等疑慮，導致大盤出現獲利了結現象。呂宏宇認為，短期行情震盪可視為波段進場機會，主要在於年底各主要國家央行利率政策陸續底定，不確定性逐步消除，市場重回基本面檢視。

根據利率點陣圖預測，美國聯準會2026~2027年還有降息機會，步調緩慢但趨勢不變。呂宏宇指出，溫和降息措施有助金融市場穩定性及評價表現，預估2026年台股整體企業獲利有機會成長約兩成，加上總體經濟溫和成長，以及台股市場資金動能仍強，使多頭行情有望延續。主動式ETF布局不受指數限制，可依市況靈活調整持股，及時掌握下一波成長機會，可納入做為新高行情布局台股市場的投資工具。

