櫃買市場12月19日 新添股票型 ETF 009814 掛牌
櫃買中心表示，由富邦投信募集發行之股票型ETF富邦標普500（009814），將於12月19日掛牌上櫃，並得辦理融資融券。
依據申請資料，富邦標普500 ETF所追蹤之「標普500指數」，涵蓋了美國各主要產業中之龍頭企業，被視為衡量美國整體股市表現的重要指標，為全球最具代表性的美國指數。有關ETF詳細投資策略請參閱公開說明書。
投資人可至投信公司網站查詢富邦標普500 ETF（009814）的相關資訊，亦可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF/ETN / ETF /商品資訊 / 國外成分股ETF」項下搜尋到相關內容。櫃買中心表示，各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
