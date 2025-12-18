美股長線價值明確 009814 19日掛牌卡位新一輪多頭

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：標準普爾500指數企業獲利成長率 註：2025-2026為預估 資料來源：Bloomberg 富邦投信整理 資料日期：2020-2026

美股強勢格局延續，標普500指數在企業獲利動能的支撐下持續創下新高。富邦投信表示，看好美股長線表現，2026年企業獲利成長將更勝今年，富邦標普500ETF（009814）已於12月4日獲主管機關核准成立，並將於12月19日在櫃買中心正式掛牌，只要一萬元左右即可一次參與布局美國500大企業，把握全球最大經濟體的長期增長動能。

009814經理人謝恩雅表示，根據Bloomberg資料，美國企業獲利展望持續上行，預估2026年S&P500企業獲利成長率可達15.7%，優於2025年的11.2%，展現美股企業營運體質穩健、獲利具延續性，長線投資價值依舊明確。

聯準會12月再降息1碼，並淡化未來貨幣政策不確定性，有助降低市場避險情緒。富邦投信指出，降息循環重啟、資金面維持寬鬆，為美股後市帶來更具支撐力的資金環境，預期有助延續當前多頭格局。

市場關注的元月效應也成為提前布局S&P500的重要訊號。謝恩雅指出，根據Lipper資料，過去十年（2016–2025），S&P500指數1月收紅機率達60%，其中2023–2025年更呈現連三年上漲；建議投資人可於12月提前卡位，掌握元月行情啟動前的布局良機。

009814追蹤最具代表性的標普500指數，等於投資橫跨科技、醫療保健、金融、消費等美國核心產業龍頭，也是國內追蹤該指數的ETF中首檔採季配息機制的產品，兼具高透明度與多元產業覆蓋，一次買進美國大型企業整體競爭力。

富邦投信強調，在美股企業獲利強勁、元月效應明顯、降息循環啟動的環境下，009814的掛牌時機可望為投資人提供提前布局2025–2026美股行情的絕佳切點。

