主動式ETF人多會危險？小童比較「00980A、00981A、00982A」：最看好它

不少人詢問主動式ETF可以買嗎？00980A、00981A、00982A又應該怎麼選？

首先，先討論為什麼近期主動式ETF的討論度那麼高？主要是因為它結合了主動式基金跟被動型ETF的優點。

根據野村投信的圖表：

第一、主動式ETF因為是主動選股，目標就是要追求超額報酬、力拼打敗大盤。

第二、傳統的被動型ETF大多都是追蹤指數、定期換股，少了像主動操作這樣的靈活調整。因此如果能在空頭的時候主動調整權重，等待趨勢重新翻多的時候再來進場，不就可以實現低買高賣？

尤其主動式ETF的持股又相對透明，這就更讓投資人相對安心，至少知道經理人到底做了哪些動作。

第三、則是因為流動性。

相比傳統的基金，不論買賣通常都需要比較長的時間等待贖回，但主動式ETF就像一般的股票ETF一樣，可以T+2、平轉，這也難怪主動式ETF會那麼受歡迎，這幾乎是結合了「追求更高報酬＋維持高流動性」的商品。

不過，若是賣的時機不對，或是過早把手上持股賣掉，又不敢追回來，只要錯過那表現最好的短短幾天，報酬率就可能會相差甚遠。

因此，這不只是很吃個人的投資定性之外，更吃每一位經理人的擇時能力！

其中，關於主動操作的這一部份，在《漫步華爾街》這本書裡面有一段是這樣說的：你找一隻猴子，把眼睛矇起來，然後亂射飛鏢，最後選到的投資組合，表現可能都還跟那些專家認真選股一樣好。

雖然我認為這個應該是比較誇張的比喻，但確實不少研究報告也都指出，主動操作或主動型商品，長期要贏大盤的機率屬實不高。

不過，關於這個論述我之前也分享過，主動操作根本就不是要跟你比10年、20年，因為更多人是只花了3年、5年，就累積了他一輩子慢慢買0050都追不上的財富。

尤其野村投信也有研究指出，在過去10年，也就是2015年初到2024年底的這段時間當中，大盤的總報酬大約是259%；但同期排名前二分之一的基金表現，則可以來到371%。甚至將範圍縮小到表現最好的前四分之一，績效又可以再提升至453%。

因此，確確實實可以發現，如果選股做得好、策略也能順應當下盤勢的話，那適度的主動操作，其實也能取得所謂的超額報酬。

況且目前多數的券商都有量化研究的部門，要說他們真的是全憑主觀來做操作？其實更像是一個「統計＋主被動」的策略整合，理論上未來有機會發展得越來越好！

00980A、00981A以及00982A...主動式ETF該怎麼選？

在配息頻率上，除了00981A是年配息之外，其他兩檔則是採季配息，而且這兩檔的季配息也都是已經有發過股息給投資人。若是暴力估算的話，年化殖利率其實都非常好，大約有8～9%，狠狠打敗非常多的高股息ETF。

但這個數字應該不會是常態，畢竟價差才是這一類主動型商品的重點。

這幾次的配息高，更像是為了吸睛、炒話題，加上前段時間成分股表現好，所以才多發一點。因此，不要認為它們就是又會漲、同時又配高息的ETF。

管理成本方面，00980A最低，其次是00982A，最後是00981A。總體來看都還算是稍微高一些些，但已經比很多的被動式主題型ETF都還要低了。

選股邏輯的部份，這三檔可以說是截然不同。

00980A會先透過流動性跟財務分析的篩選，找出400檔當作一開始的母體，接著再透過量化分析，評估每一檔股票的成長性、價值空間，以及最重要的動能評估，來當作後續的操作重心。

並且為了避免持股過於集中，因此有限制單一持股最高10%的限制，同時前十大持股的權重合計不能超過六成。這樣就能在追求進攻的同時，還保有分散風險的效果。

透過這樣的篩選，00980A的前五大持股分別是台積電、光聖、鴻海、中信金，以及台達電，整體來說都算是有抓到這波上漲的趨勢。

00981A，則是更聚焦在大型股居多。

它會先鎖定上市櫃市值前300大的企業，並且透過數據篩選，找出未來成長性高、獲利狀況好，同時技術在產業中有領先地位的公司來做操作。

透過這樣一層一層挑選，成分股佔比最高的一樣是台積電，其次是散熱的奇鋐、緯穎、台光電，以及最近漲蠻多的金像電。

因此，如果是認同「專注做有技術、有價值的大型股龍頭」，這檔會是可以考慮的標的之一。尤其近半年、一年的盤勢，不論是台股、美股，甚至加密貨幣，幾乎都是大型龍頭股領漲，但多數的中小型股卻乏人問津。

但總不能單純因為台積電在這半年翻了將近一倍，就覺得往後只有大型股能買吧？

根據野村投信的資料來看，去年2024整年，有大約389檔股票的總報酬是贏過大盤。

其中這389檔當中，有92%是來自於中小型股；甚至以最被討論的台積電來說，也有132檔股票是贏過台積電，其中更有高達95%來自於中小型股。因此，配置部份的中小型股，確實有機會表現得更加活潑，追求更高的超額報酬。

而00982A就有一點類似這樣的邏輯。群益投信計畫會將26%的資金投資於大型股，那剩餘的七成多，則會分散佈局在中小型股。

這樣做的目的，就是期望能透過量化+質化的選股邏輯，來力拼短線動能跟長線價值。透過這樣的回測來看，過去十年，他們也有機會累積730%的驚人績效，幾乎是同期大盤的3倍左右。

如果是希望可以追求更多波動、甚至靈活配置的話，00982A也會是可以參考的標的之一。

不過提醒投資人要留意，在追求超額報酬的同時，背後也蘊含著更高的風險。

三選一會選擇誰？

就我個人而言，應該會選00981A。因為我認為，能讓一間公司的市值持續滾大，那就表示背後一定有它的道理存在，可能是市場認同度高，也可能是技術或規模達到領先。

與其要買一檔ETF，去賭中小型股的爆發，反倒覺得不如去買個股就好。

尤其在績效表現上，如果以還原K來比較這三檔，包含0050的同期表現，00981A在目前最為突出，贏了大約有20%左右。

況且多數人買ETF基本上都還是只進不出。若是今天真的打算要選擇一檔主動式ETF來長期持有，像這種專注在市值前300大的選股邏輯，即便表現不好，理論上也還是不會偏離大盤太多，算是在追求超額報酬的同時，保持下檔有撐。

當然若是比較保守的投資人，穩穩買0050也很棒。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。