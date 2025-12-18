輪動開始發酵…00919只花2個交易日就填息！存股哥：策略會從一而終不會改變

快訊

槓桿存股哥
00919於12/17盤中完成填息，本次僅花2個交易日。近期走勢轉強，與金融股表現回溫有關，國泰金、中信金、富邦金合計權重41.59%，資金輪動回流金融，也帶動金融比重較高的高股息表現。
00919於12/17盤中完成填息，本次僅花2個交易日。近期走勢轉強，與金融股表現回溫有關，國泰金、中信金、富邦金合計權重41.59%，資金輪動回流金融，也帶動金融比重較高的高股息表現。記者余承翰／攝影

00919今天（12/17）盤中強勢填息，這次填息只花了2個交易日！近期走勢轉強主要還是金融股表現相當強勁，00919三大成分股都是重磅金融股，國泰金、中信金、富邦金加起來權重達41.59%。

資金一直都在輪動，今年的主力資金集中在AI題材，導致高股息漲勢普遍不足，但這個情況從11月下半月開始就開始就有所鬆動，資金逐漸往金融股偏移，也讓金融股比重較高的高股息都有不錯的漲勢。

從去年下半年開始的降息潮，質疑高股息的聲浪就不斷出現，也有很多人乾脆轉投市值型或個股，我尊重每一個人的策略，但我自己從一而終不會改變，因為我不想違背對自己的承諾還有一開始存股的初衷。

這樣的堅持還是讓我得到相當豐厚的回報，雖然這套方式可能沒辦法短期見效，但持續加碼高股息的結果就是股息現金流不斷往上提升，也在今天突破個人總值新高，收盤時達到1055萬。

大家常說要主動去尋找機會，但很多時候其實機會就在你身邊，它從來沒有離開過，以不變應萬變，簡單的事重複去做可能就是解決問題最好的方法。

