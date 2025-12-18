債息要比股息香？專家點看好00983B、00984B：信評高+政策支撐是關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
聯準會2025年連續3度降息，更在12月宣布啟動購債計畫，政策利多加持，債券投資吸引力大增。路透
債息愈來愈香！聯準會2025年連續3度降息，更在12月宣布啟動購債計畫，政策利多加持，債券投資吸引力大增。

根據CMONEY統計，截至12月17日，年化實際配息率最高前10名債券ETF平均水準為7.65%，最高更達到9%以上。法人建議，收息族可從高配息率債券ETF中優先選擇較高信評標的，在收益與風險之間取得平衡，提升現金流的同時，也避免信用風險過度放大。

CMONEY統計，年化實際配息率最高前10檔債券ETF中，共有3檔債券ETF年化實際配息率在9%之上，包括復華20年美債(00768B)、第一金優選非投等債(00981B)，以及大華優利美A債15(00984B)。

另外，亦有4檔債券ETF年化實際配息率在7%以上，包括群益優選非投等債(00953B)、台新美元銀行債(00842B)、國泰A級醫療債(00799B)、大華優利美公債20(00983B)。

值得注意的是，年化實際配息率最高的前10檔債券ETF中，以信用評等較低的非投等債ETF為最多，共有5檔。投資等級債ETF共3檔，另有2檔美國公債ETF。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠分析，當前寬鬆貨幣政策對於債券價格形成強力支撐，加上當前股市價格處於高檔，壓低股票收益率水準。相對之下，更凸顯債券收益的投資價值。

不過，他也提醒，投資人追求收益時，應該要一併考量背後的風險結構，優先選擇高信評債券ETF，盡量避免較低信評的債券ETF，因這類債券ETF承擔較高的信用風險，在當前經濟成長趨緩的環境下，可能會讓投資人面對更大的價格波動。

觀察年化實際配息率最高前10名債券ETF中，大華優利美公債20(00983B)與大華優利美A債15(00984B)不僅配息率居前，信用評等也相對高。

00983B配置於低違約風險的美國長天期公債，追蹤指數平均信評為AA+；00984B則是投資於三大信評機構平均信評為A以上的公司債，皆是投資人追求收益兼顧風險下的優質選擇。

00983B和00984B皆為月配息ETF，近期首度公告配息，00983B每單位預計配發0.094元、00984B每單位預計配發0.126元，除息日皆為2026年1月2日，投資人若想參與配息，最晚要在12月31日前買進！

年化實際配息率最高前10名債券ETF

ETF代碼ETF名稱實際配息率年化(%)
00768B復華20年美債9.31
00981B第一金優選非投債9.11
00984B大華優利美A債159.00
00953B群益優選非投等債7.68
00842B台新美元銀行債7.41
00799B國泰A級醫療債7.21
00983B大華優利美公債207.00
00945B凱基美國非投等債6.85
00741B富邦全球非投等債6.50
00710B復華彭博非投等債6.42

資料來源：CMONEY　統計時間：截至2025/12/17

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00983B大華優利美公債20 00984B大華優利美A債15 債券 美債 降息

