債息要比股息香？專家點看好00983B、00984B：信評高+政策支撐是關鍵

債息愈來愈香！聯準會2025年連續3度降息，更在12月宣布啟動購債計畫，政策利多加持，債券投資吸引力大增。

根據CMONEY統計，截至12月17日，年化實際配息率最高前10名債券ETF平均水準為7.65%，最高更達到9%以上。法人建議，收息族可從高配息率債券ETF中優先選擇較高信評標的，在收益與風險之間取得平衡，提升現金流的同時，也避免信用風險過度放大。

CMONEY統計，年化實際配息率最高前10檔債券ETF中，共有3檔債券ETF年化實際配息率在9%之上，包括復華20年美債(00768B)、第一金優選非投等債(00981B)，以及大華優利美A債15(00984B)。

另外，亦有4檔債券ETF年化實際配息率在7%以上，包括群益優選非投等債(00953B)、台新美元銀行債(00842B)、國泰A級醫療債(00799B)、大華優利美公債20(00983B)。

值得注意的是，年化實際配息率最高的前10檔債券ETF中，以信用評等較低的非投等債ETF為最多，共有5檔。投資等級債ETF共3檔，另有2檔美國公債ETF。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠分析，當前寬鬆貨幣政策對於債券價格形成強力支撐，加上當前股市價格處於高檔，壓低股票收益率水準。相對之下，更凸顯債券收益的投資價值。

不過，他也提醒，投資人追求收益時，應該要一併考量背後的風險結構，優先選擇高信評債券ETF，盡量避免較低信評的債券ETF，因這類債券ETF承擔較高的信用風險，在當前經濟成長趨緩的環境下，可能會讓投資人面對更大的價格波動。

觀察年化實際配息率最高前10名債券ETF中，大華優利美公債20(00983B)與大華優利美A債15(00984B)不僅配息率居前，信用評等也相對高。

00983B配置於低違約風險的美國長天期公債，追蹤指數平均信評為AA+；00984B則是投資於三大信評機構平均信評為A以上的公司債，皆是投資人追求收益兼顧風險下的優質選擇。

00983B和00984B皆為月配息ETF，近期首度公告配息，00983B每單位預計配發0.094元、00984B每單位預計配發0.126元，除息日皆為2026年1月2日，投資人若想參與配息，最晚要在12月31日前買進！

年化實際配息率最高前10名債券ETF ETF代碼 ETF名稱 實際配息率年化(%) 00768B 復華20年美債 9.31 00981B 第一金優選非投債 9.11 00984B 大華優利美A債15 9.00 00953B 群益優選非投等債 7.68 00842B 台新美元銀行債 7.41 00799B 國泰A級醫療債 7.21 00983B 大華優利美公債20 7.00 00945B 凱基美國非投等債 6.85 00741B 富邦全球非投等債 6.50 00710B 復華彭博非投等債 6.42 資料來源：CMONEY 統計時間：截至2025/12/17

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。