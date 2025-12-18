7張0050半年多存到…零股+股息再投入真的有感！存股哥：高股息、市值型我全都要

今天買進400股0050，存了半年多累積張數達到7張嘍，目前成本均價51.50，帳面報酬$74,179(20.58%)

小孩才做選擇大人全都要，高股息、市值型我就一起布局，前5張用股票質押買進，目前覺得效果相當不錯，也多虧有現金流作為保護，當時才能果決的開槓桿買下去，現在看來都是買在相對低點上。

後面2張就是用股息再投入及零股戰術慢慢買，一點一點去累積其實沒什麼壓力，就這樣買了幾個月也是一小筆資產，非常推薦零股戰術買0050，是個容錯率高、可持續性強、心理壓力低的佈局方式，特別適合小資族。

目前以高股息為主加上市值型的佈局方式個人是覺得很強，要股息有股息、要資本利得有資本利得，攻防一體、動靜兼具，我還有上槓因此放大了這個組合的效益，不過同時必須嚴格控制風險，因為風險也會隨著槓桿而放大。

雖然高股息跟市值型本來就是不同邏輯的兩件事，但存股本來就沒有標準答案，你可以互相截取各自的優點再去調整兩者的比例，組合出屬於你自己的配置。

這個世界不是非黑即白，能與時俱進去調整自己的觀點，並且回歸到長期持有、股息再投入的本質，這樣才是存股的致勝之道。

