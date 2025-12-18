快訊

本周為ETF除息與成分股定審換股高峰期，近30檔股債ETF同步除息。保德信市值動能50（009803）此次採「13進13出」換股，自17日起生效，聚焦市值成長與科技主軸，成為市場關注標的之一。中央社
本周是ETF除息與換股的高峰時期，統計共近30檔股債ETF於本周除息，其中又有不少台股ETF同時進行指數成分股定審換股，玉山投信指出，近期不少ETF表現亮眼，不論是指數型或主動型ETF皆然，在歷次除息後都展現強勢填息行情，因此即使沒有參與到最後買進日的投資人，也可以在除息後逢低承接，搭上填息行情契機列車。

以保德信市值動能50 ETF（009803）為例，這次50檔成分股採「13進13出」，持股調整於17日起正式生效，選股方向主要是「市值成長」為投資概念，以具代表性的權值股為核心，同時包括不少具備成長潛力的隱形冠軍。

009803經理人楊立楷指出，本次換股強化科技主軸，涵蓋AI伺服器、PCB、摺疊手機、5G等新興科技供應鏈，並補充電網升級、醫療新藥、ESG環保、旅遊復甦及鋼鐵基建等多元題材；剔除方面集中在獲利動能不足的航運、傳統半導體等產業，目標透過鎖定近半年漲幅亮眼的強勢科技股，強化成長動能，並加碼政策題材及長期潛力產業，形成兼顧短期報酬與中長期穩健的產業輪動布局。

楊立楷指出，近期台股受美股科技股承壓影響再度出現回檔走勢，不過指數仍位於季線之上，依舊維持多方型態，惟研判短線技術指標可能出現整理格局，加上時序進入法人結帳及壽險政策影響，靜候市場換手整理並持續留意季線支撐力道。

整體而言，楊立楷表示，在AI供應鏈加持之下，台股盈餘成長持續看旺，特別是全球主要雲端服務供應商（CSP）持續增加AI相關資本支出，帶動台灣供應鏈從晶圓代工到電源供應器、散熱模組皆受惠，且近期新創型CSP加入競爭，進一步推升整體訂單能見度持續延伸，根據研調機構預估，2026年台股企業盈餘成長率可達19.7%，其中電子股更有21.8%的成長空間。

楊立楷建議，若想參與台股成長行情契機，不妨透過市值型ETF，由於市值反映企業成長與市場價值，通常與企業的獲利能力和成長性高度相關，建議聚焦結合市值、成長、動能等多因子策略又具季配息特色之ETF，同時掌握成長機會與現金流，讓資金運用更彈性靈活。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF 市值型

中信金（2891）明天股價50元？「棄電轉金」行情來了嗎…專家：不是這樣喔！

00919兩天完成填息！靠金融股撐盤仍被酸「不如市值型ETF」

重壓0052比0050賺？他曝「短期彈性更好」原因 網酸不如買台積電

高股息ETF換股變「金融大禮包」？網看增減名單酸：00713亂搞

7張0050半年多存到…零股+股息再投入真的有感！存股哥：高股息、市值型我全都要

今天買進400股0050，存了半年多累積張數達到7張嘍，目前成本均價51.50，帳面報酬$74,179(20.58%) 小孩才做選擇大人全都要，高股息、市值型我就一起布局，前5張用股票質押買進，

009803沒跟到最後買進日也不晚？還有「填息行情」可以跟

本周是ETF除息與換股的高峰時期，統計共近30檔股債ETF於本周除息，其中又有不少台股ETF同時進行指數成分股定審換股，玉山投信指出，近期不少ETF表現亮眼，不論是指數型或主動型ETF皆然，在歷次除息

高股息ETF換股變「金融大禮包」？網看增減名單酸：00713亂搞

臺灣指數公司公布2025年12月17日指數定期審核結果，涉及元大高息低波00713、群益精選高息00919與富邦高股息30的00900等追蹤指數成分調整，PTT網友討論焦點集中在「高股息指數竟納入台積電2330」、「00713再度接回統一、群益證」以及00919金融比重走向等爭議。

重壓0052比0050賺？他曝「短期彈性更好」原因 網酸不如買台積電

0050為台灣第一檔市值型ETF，追蹤台灣50指數，成分涵蓋金融、電子與傳產龍頭，被視為較為穩定的長期配置工具；0052則聚焦科技產業，台積電占比高達近七成，整體更偏向AI與半導體題材，波動度相對較高，也更直接反映科技股走勢。

00919兩天完成填息！靠金融股撐盤仍被酸「不如市值型ETF」

群益台灣精選高息ETF00919第11次除息僅花費2天即完成填息，引發PTT股板熱烈討論。新聞曝光後，原PO感嘆金融股意外轉強，直言「金融變飆股始料未及」，也點名富邦金、國泰金等金融權值成為撐盤關鍵，相關言論隨即引來支持與質疑並存的回應。

前男友代操慘虧11％⋯她心碎問：信邦認賠換0050？網友力挺適合小心臟

相比個股投資，選擇ETF的風險相對較小。一名自稱投資新手的女網友在Dcard發文求助，坦言帳戶由前男友代為操作後嚴重虧損，心臟難以承受波動，考慮是否該認賠出清個股、全面轉向0050。貼文並附上實際持股明細截圖，顯示多檔個股跌幅超過一成，引發網友熱烈討論「該不該認賠換大盤」。

