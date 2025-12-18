009803沒跟到最後買進日也不晚？還有「填息行情」可以跟

本周是ETF除息與換股的高峰時期，統計共近30檔股債ETF於本周除息，其中又有不少台股ETF同時進行指數成分股定審換股，玉山投信指出，近期不少ETF表現亮眼，不論是指數型或主動型ETF皆然，在歷次除息後都展現強勢填息行情，因此即使沒有參與到最後買進日的投資人，也可以在除息後逢低承接，搭上填息行情契機列車。

以保德信市值動能50 ETF（009803）為例，這次50檔成分股採「13進13出」，持股調整於17日起正式生效，選股方向主要是「市值成長」為投資概念，以具代表性的權值股為核心，同時包括不少具備成長潛力的隱形冠軍。

009803經理人楊立楷指出，本次換股強化科技主軸，涵蓋AI伺服器、PCB、摺疊手機、5G等新興科技供應鏈，並補充電網升級、醫療新藥、ESG環保、旅遊復甦及鋼鐵基建等多元題材；剔除方面集中在獲利動能不足的航運、傳統半導體等產業，目標透過鎖定近半年漲幅亮眼的強勢科技股，強化成長動能，並加碼政策題材及長期潛力產業，形成兼顧短期報酬與中長期穩健的產業輪動布局。

楊立楷指出，近期台股受美股科技股承壓影響再度出現回檔走勢，不過指數仍位於季線之上，依舊維持多方型態，惟研判短線技術指標可能出現整理格局，加上時序進入法人結帳及壽險政策影響，靜候市場換手整理並持續留意季線支撐力道。

整體而言，楊立楷表示，在AI供應鏈加持之下，台股盈餘成長持續看旺，特別是全球主要雲端服務供應商（CSP）持續增加AI相關資本支出，帶動台灣供應鏈從晶圓代工到電源供應器、散熱模組皆受惠，且近期新創型CSP加入競爭，進一步推升整體訂單能見度持續延伸，根據研調機構預估，2026年台股企業盈餘成長率可達19.7%，其中電子股更有21.8%的成長空間。

楊立楷建議，若想參與台股成長行情契機，不妨透過市值型ETF，由於市值反映企業成長與市場價值，通常與企業的獲利能力和成長性高度相關，建議聚焦結合市值、成長、動能等多因子策略又具季配息特色之ETF，同時掌握成長機會與現金流，讓資金運用更彈性靈活。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。