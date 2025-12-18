00991A今掛牌上市 50檔成分股終於全公開

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
復華投信推出主動式台股ETF「00991A」今掛牌上市，50檔成分股終於全公開。圖/本報資料照片
主動復華未來50（00991A）將在18日上市，受到台股近期震盪影響，主動復華未來50淨值也跟著拉回，最低則出現在昨日的9.66元、最高則是10日的10元，平盤價為9.66元。而投資組合也終於在今日交易前全數揭露，目前共有50檔，包含台積電（2330）、鴻勁（7769）、奇鋐（3017）等指標股均入列等。

根據復華投信官網，00991A最新規模為104.69億元、淨值為9.66元，前十大持股及權重依序為台灣積體19.12%、鴻勁精密5.31%、奇鋐科技4.99%、緯穎科技（6669）4.78%、貿聯-KY（3665）的4.52%、台光電子（2383）4.28%、台達電子（2308）4.08%、群聯電子（8299）3.97%、智邦科技（2345）3.39%、川湖科技（2059）3.38%

主動復華未來50於12月9日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，保管銀行是第一商業銀行，收益分配採半年配，風險報酬等級為RR4，ET的核心經理人是呂宏宇、協管為薛皓謙，經理費為1.00%、保管費為0.04%。

主動復華未來50以具有市值規模或增強潛力之國內股票為核心選股邏輯，根據企業競爭力、獲利成長性、股價評價提升潛力、配息情形等，篩選出市值有增長潛力公司，並依據對於股市趨勢判斷、產業配置、投資主題、個股選擇及差異化配置策略進行投資操作，並採用「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」為基金績效指標。

主動式ETF成為當下的吸金利器，如今已經來到14檔，再加上12月2日的主動元大AI新經濟、12月16日成立的主動群益科技創新及主動台新優勢成長等，檔數及規模都在持續增大中。

截至17日，已經掛牌的14檔主動式ETF規模為1,243.754億元，目前三檔主動式ETF規模依序為主動統一台股增長455.15億元、主動群益台灣強棒274.90億元、主動復華未來50的104.69億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

