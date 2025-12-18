十檔高息債券 ETF 出列 信用評等較低的非投等債 ETF 最多

債息愈來愈香！美國聯準會2025年連續三度降息，12月更宣布啟動購債計畫，政策利多加持，債券投資吸引力大增。根據統計，截至12月17日，年化實際配息率最高前十名債券ETF平均水準為7.65%，最高更達到9%以上。法人建議，收息族可從高配息率債券ETF中優先選擇較高信評標的，在收益與風險之間取得平衡，提升現金流的同時，也避免信用風險過度放大。

CMoney統計，年化實際配息率最高前十檔債券ETF中，共有三檔債券ETF年化實際配息率在9%之上，包括：大華優利美A債15（00984B）、復華20年美債（00768B）及第一金優選非投等債（00981B）；另外，有四檔債券ETF年化實際配息率在7%以上，包括：大華優利美公債20（00983B）、群益優選非投等債（00953B）、台新美元銀行債（00842B）、國泰A級醫療債（00799B）。

值得注意的是，年化實際配息率最高的前十檔債券ETF中，以信用評等較低的非投等債ETF為最多，共有五檔；投資等級債ETF共三檔；另有兩檔美國公債ETF。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠分析，當前寬鬆貨幣政策對於債券價格形成強力支撐，加上當前股市價格處於高檔，壓低股票收益率水準。相對之下，更凸顯債券收益的投資價值。不過，投資人追求收益時，應該要一併考量背後的風險結構，優先選擇高信評債券ETF，盡量避免較低信評的債券ETF，因這類債券ETF承擔較高的信用風險，在當前經濟成長趨緩的環境下，可能會讓投資人面對更大的價格波動。

觀察年化實際配息率最高前十名債券ETF中，大華優利美公債20（00983B）與大華優利美A債15（00984B）不僅配息率居前，信用評等也相對高。00983B配置於低違約風險的美國長天期公債，追蹤指數平均信評為AA+；00984B則是投資於三大信評機構平均信評為A以上的公司債，皆是投資人追求收益兼顧風險下的優質選擇。

大華優利美公債20（00983B）和大華優利美A債15（00984B）皆為月配息ETF，近期首度公告配息，00983B每單位預計配發0.094元、00984B每單位預計配發0.126元，除息日皆為2026年1月2日，投資人若想參與配息，最晚要在12月31日前買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。