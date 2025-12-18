快訊

特教評鑑／沒給人力先給海量文書 資源不足恐加速離職潮

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

45年古董微波爐退役！她感性告別驚動品牌求收藏 當年價格可買4台機車

十檔高息債券 ETF 出列 信用評等較低的非投等債 ETF 最多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
年化實際配息率最高前十名債券ETF（資料來源：CMoney）
年化實際配息率最高前十名債券ETF（資料來源：CMoney）

債息愈來愈香！美國聯準會2025年連續三度降息，12月更宣布啟動購債計畫，政策利多加持，債券投資吸引力大增。根據統計，截至12月17日，年化實際配息率最高前十名債券ETF平均水準為7.65%，最高更達到9%以上。法人建議，收息族可從高配息率債券ETF中優先選擇較高信評標的，在收益與風險之間取得平衡，提升現金流的同時，也避免信用風險過度放大。

CMoney統計，年化實際配息率最高前十檔債券ETF中，共有三檔債券ETF年化實際配息率在9%之上，包括：大華優利美A債15（00984B）、復華20年美債（00768B）及第一金優選非投等債（00981B）；另外，有四檔債券ETF年化實際配息率在7%以上，包括：大華優利美公債20（00983B）、群益優選非投等債（00953B）、台新美元銀行債（00842B）、國泰A級醫療債（00799B）。

值得注意的是，年化實際配息率最高的前十檔債券ETF中，以信用評等較低的非投等債ETF為最多，共有五檔；投資等級債ETF共三檔；另有兩檔美國公債ETF。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠分析，當前寬鬆貨幣政策對於債券價格形成強力支撐，加上當前股市價格處於高檔，壓低股票收益率水準。相對之下，更凸顯債券收益的投資價值。不過，投資人追求收益時，應該要一併考量背後的風險結構，優先選擇高信評債券ETF，盡量避免較低信評的債券ETF，因這類債券ETF承擔較高的信用風險，在當前經濟成長趨緩的環境下，可能會讓投資人面對更大的價格波動。

觀察年化實際配息率最高前十名債券ETF中，大華優利美公債20（00983B）與大華優利美A債15（00984B）不僅配息率居前，信用評等也相對高。00983B配置於低違約風險的美國長天期公債，追蹤指數平均信評為AA+；00984B則是投資於三大信評機構平均信評為A以上的公司債，皆是投資人追求收益兼顧風險下的優質選擇。

大華優利美公債20（00983B）和大華優利美A債15（00984B）皆為月配息ETF，近期首度公告配息，00983B每單位預計配發0.094元、00984B每單位預計配發0.126元，除息日皆為2026年1月2日，投資人若想參與配息，最晚要在12月31日前買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF ETF 月配息 00981B第一金優選非投債 00983B大華優利美公債20

延伸閱讀

永續債發行額衝2,096億

壽險匯率會計制改革 定調…金管會揭示四大監理目標

獨／保險局19日召壽險高層開會 匯率會計改制四重點曝光

還在股六債四？專家籲債券換成這兩種資產 報酬率直接翻倍

相關新聞

7張0050半年多存到…零股+股息再投入真的有感！存股哥：高股息、市值型我全都要

今天買進400股0050，存了半年多累積張數達到7張嘍，目前成本均價51.50，帳面報酬$74,179(20.58%) 小孩才做選擇大人全都要，高股息、市值型我就一起布局，前5張用股票質押買進，

009803沒跟到最後買進日也不晚？還有「填息行情」可以跟

本周是ETF除息與換股的高峰時期，統計共近30檔股債ETF於本周除息，其中又有不少台股ETF同時進行指數成分股定審換股，玉山投信指出，近期不少ETF表現亮眼，不論是指數型或主動型ETF皆然，在歷次除息

高股息ETF換股變「金融大禮包」？網看增減名單酸：00713亂搞

臺灣指數公司公布2025年12月17日指數定期審核結果，涉及元大高息低波00713、群益精選高息00919與富邦高股息30的00900等追蹤指數成分調整，PTT網友討論焦點集中在「高股息指數竟納入台積電2330」、「00713再度接回統一、群益證」以及00919金融比重走向等爭議。

重壓0052比0050賺？他曝「短期彈性更好」原因 網酸不如買台積電

0050為台灣第一檔市值型ETF，追蹤台灣50指數，成分涵蓋金融、電子與傳產龍頭，被視為較為穩定的長期配置工具；0052則聚焦科技產業，台積電占比高達近七成，整體更偏向AI與半導體題材，波動度相對較高，也更直接反映科技股走勢。

00919兩天完成填息！靠金融股撐盤仍被酸「不如市值型ETF」

群益台灣精選高息ETF00919第11次除息僅花費2天即完成填息，引發PTT股板熱烈討論。新聞曝光後，原PO感嘆金融股意外轉強，直言「金融變飆股始料未及」，也點名富邦金、國泰金等金融權值成為撐盤關鍵，相關言論隨即引來支持與質疑並存的回應。

前男友代操慘虧11％⋯她心碎問：信邦認賠換0050？網友力挺適合小心臟

相比個股投資，選擇ETF的風險相對較小。一名自稱投資新手的女網友在Dcard發文求助，坦言帳戶由前男友代為操作後嚴重虧損，心臟難以承受波動，考慮是否該認賠出清個股、全面轉向0050。貼文並附上實際持股明細截圖，顯示多檔個股跌幅超過一成，引發網友熱烈討論「該不該認賠換大盤」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。