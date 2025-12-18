00881犀利 三年賺160%

日本走出失落的30年，出現數十年未見的結構性轉變。隨著日本央行告別負利率，企業治理改革成效顯現，日股表現吸引全球目光。國泰投信指出，在通膨溫和回歸與薪資成長的良性循環下，日本資產價格重估行情逐步展開，其中被視為經濟晴雨表的不動產市場可謂「春江水暖鴨先知」，成為關鍵指標。

台日關係近年從民間旅遊深化為產業戰略合作。國內資產管理龍頭國泰投信於2025年9月攜手日本大和資產管理，在東京證交所掛牌「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」（代號413A），連結國泰台灣科技龍頭ETF（00881），成為台日資產管理合作的重要里程碑。

此舉顯示日本資金高度認可台灣在AI世代的「科技島」地位，也反映全球資金渴望透過ETF參與台灣半導體與高科技產業。截至2025年11月底，00881年初至今報酬率為32.46%，三年累計報酬率更達160.14%，表現亮眼。

法人分析，台積電赴熊本設廠帶動供應鏈東進，形成「台灣村」聚落，推升當地土地價格與租金，並帶動旅宿業發展。這股力量於日本全境多點爆發，Google、Amazon、Microsoft等科技巨頭相繼宣布在東京、大阪擴建AI數據中心；日本政府推動「Rapidus」計畫，選定北海道千歲市打造次世代半導體聚落，市場預期周邊地價將因工程師進駐而飆漲，被視為「第二個熊本」。

同時，日本隨著春鬥薪資漲幅創高，民眾逐漸適應通膨環境，具備抗通膨特性的實體資產成為資金避風港，加上疫後觀光強勢復甦，截至2025年10月赴日旅客突破3,500萬人次，推升東京、大阪、京都飯店房價與住房率，並帶動零售百貨商圈熱絡，使涵蓋飯店、商辦與零售資產的日本不動產投資信託（J-REITs）備受關注。

國泰投信ETF研究團隊指出，日本不動產具備「低基期、高利差」優勢，以東京為例，房價相對親民，租金投報率與借貸成本利差在全球成熟市場中具競爭力。過去投資日本房地產面臨購屋門檻高、稅務繁雜、管理不易，但透過REITs ETF，投資人可省去實體持有成本，並由專業機構篩選，布局商辦、物流、飯店、數據中心及住宅等多元領域。展望後市，在日圓匯率低檔、政策支持與內需復甦的多重利多下，日本不動產市場正處於長線循環起點，值得持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。