主動式台股ETF 人氣旺

根據投信投顧公會統計，在10月投信發行國內市場的各類型基金與主被動式ETF中，規模增幅以主動式台股ETF居冠、其次為國內投資股票基金。顯示在市場普遍樂觀看待AI前景驅動下，台股相關主題仍是市場焦點，多策略布局有效因應市場變化。

安聯投信台股團隊表示，科技股推動美股，加上聯準會進入降息循環，激勵美歐股市，也支撐台股維持高檔震盪格局。近期台股高檔震盪的格局，也讓不同主題的主被動ETF各有表現，多策略更容易因應市場的快速變化。

主動安聯台灣高息ETF（00984A）經理人施政廷指出，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，2025年台股企業獲利成長有望在第3季財報公布後上修。從基本面看，企業獲利成長仍可望帶動台股向上。他認為，台股波動幅度一定會拉大，長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，多策略交錯運用更顯重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。