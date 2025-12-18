金融主題ETF 出鋒頭

全球AI股近期面臨調節壓力，所幸金融與傳產類股挺身而出，帶動海內外金融主題ETF-元大MSCI金融（0055）、中信特選金融（00917）同步改寫掛牌新高價。法人認為，在科技股漲多回檔之際，建議投資人可透過布局海內外的金融ETF平衡投資組合波動。

在台股市場中，代表金融股的金融保險指數連五紅，昨（17）日收上2,396.52點，創下波段新高。法人指出，根據統計，今年前十月金融三業稅前盈餘8426.2億元，有機會創下史上次高紀錄，帶動2026年配息預期強勁。降息有利壽險淨值回升、股市熱絡挹注證券收益，且評價相對科技股合理，金融ETF兼具防禦與增值潛力，提供配置價值。

受惠於台股日均成交量熱絡，元大金、凱基金、永豐金旗下的證券業務獲利維持高檔；銀行業因利息與手續費淨收益提升、呆帳費用降低，尤其是中信金、兆豐金等，在企業貸款與海外布局獲利穩定。

目前0050前十大成分股中，有中信金、富邦金、國泰金三檔金融股，今年以來市值分別成長25.4%、10.2%、7.2%，不在成分股內的玉山金則成長25.7%，金融股依然是台股配置重要角色。

在海外部分，中信特選金融經理人張苡琤張苡琤指出，美國金融股有四大利多，首先是支付巨頭評價調升。HSBC報告將Visa及Mastercard投資評級上調至「買入」，目標價分別上調至389美元與633美元。

其次是大型投行營運看俏。市場仍看好JPMorgan 2025年第4季投行業務收入的年增幅。花旗亦表示在併購成長趨勢下，預計明年第4季投行收入年增20%。

第三是支付產業的版圖消長。美銀報告指出PayPal轉型速度不如預期，將其評級下調至「中立」；反觀Visa則被視為遭低估的優質企業，美銀將其評級上調至「買進」，認為市場過度擔憂穩定幣的衝擊，事實上穩定幣反而在跨境B2B支付領域強化了Visa的市場地位。

最後是加密資產與新金融工具的進展，Coinbase計畫推出預測市場和代幣化股票，目標建立完整的數位資產生態系統。其代幣化股票採直接發行，不依賴外部夥伴，在法規遵循與結算上具備優勢。數據顯示，全球代幣化股票交易轉移量過去一個月內大增32%，顯示此類產品正由利基轉為主流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。